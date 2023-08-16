Эксперты назвали самых дефицитных специалистов в Бурятии



Представители российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter изучили вакансии, опубликованные на сайте hh.ru в Бурятии, и составили рейтинг самых дефицитных специалистов. Возглавили его врачи. На одно такое предложение насчитали всего 0,7 резюме. Это говорит об острой нехватке медиков в регионе.







Также в списке – фармацевты-провизоры, токари, фрезировщики и шлифовщики, повара (пекари, кондитеры), автослесари и автомеханики, слесари и сантехники, машинисты, прорабы и мастера строительно-монтажных работ, электромонтажники, уборщики, операторы call-центров, монтажники, геодезисты, торгпреды и водители.



Если говорить о конкретных профсферах, то два и менее резюме на одну вакансию приходится в автобизнесе (1,1), сельском хозяйстве (1,4) и добыче сырья (1,5). Сложная ситуация наблюдается сейчас и в отрасли строительства и недвижимости, медицине и фармацевтике (по 1,6), а также в производстве (1,7) и в сфере транспорта, логистики и перевозок (2).



- Чем меньше регион, тем меньше ёмкость рынка труда, а, значит, сложнее и дороже подбор, – пояснила главный эксперт HeadHunter по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина. – Кадровый голод – проблема не одной конкретной компании, а страны в целом. Возникает своего рода цепная реакция. Первое – удлиняются сроки подбора и, следовательно, растёт стоимость. Второе – бизнес не получает выручку из-за простоя рабочего места. Под удар попадает реализация стратегии компании по операционным и финансовым показателям. Всё это связано не с тем, что «HR медленно работает», а с невозможностью обеспечить спрос на персонал, который есть на рынке.



По словам эксперта, выход из ситуации есть.



- В нынешних реалиях стратегия бизнеса должна корректироваться как минимум каждый год, а то и чаще. И эту работу должен проделать HR вместе с бизнесом, ориентируясь на текущие тренды при работе с человеческим капиталом, – добавила Данина.