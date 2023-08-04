В Бурятии подорожали почти все квартиры

Стоимость «квадрата» жилья в республике достигла 89 тысяч
По данным Бурятстата, во втором квартале (с апреля по июнь) 2023 года средняя цена одного квадратного метра жилья в республике на первичном рынке достигла 86 834 рубля, а на «вторичке» – 89 691.
За эти три месяца по отношению к аналогичному периоду 2022-го стоимость жилплощади в новостройках увеличилась на 5,1%, на вторичном рынке – на 3,9%. Причём наценились все типы квартир.
- В первой половине 2023-го рост цен на первичном рынке жилья на квартиры среднего качества (типовые) и улучшенного качества составил 5% и 5,2% соответственно, – отметили в Бурятстате.
На «вторичке» больше всего подорожали апартаменты улучшенного качества (на 4,1%) и типовые квартиры на (на 3,8%). А те, что низкого качества, подешевели на 1,9%.
Стоимость «квадрата» жилья в республике достигла 89 тысяч
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