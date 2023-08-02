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Район Бурятии получит два с половиной миллиона на восстановление моста

Район Бурятии получит два с половиной миллиона на восстановление моста
Экономика, 
Из-за обрушившейся переправы одно из сёл отрезало от цивилизации

Накануне в правительстве Бурятии состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством зампреда по вопросам безопасности Петра Мордовского. На совещании рассмотрели вопрос о выделении Баргузинскому району средств на восстановление моста через реку Хара-Усун.

Речь идёт о сумме в два с половиной миллиона рублей. В республиканском агентстве ГО и ЧС напомнили, что в начале июня переправа частично разрушилась после того, как по ней проехал большегруз. В итоге транспортное сообщение с селом Хара-Усун оказалось нарушено.

Там решили провести неотложные аварийно-восстановительные работы. Комиссия обратится с соответствующим ходатайством в правительство республики. 

Ранее сообщалось, что со временем это сооружение снесут, а вместо него построят новое. Месяц назад во время рабочего визита в Баргузинский район глава республики Алексей Цыденов отметил: мост, который соединяет населённый пункт с большой землёй, находится в аварийном состоянии.

- По нему до местных жителей добирается «скорая», ездит школьный автобус и привозят продукты. Район проведёт экспертизу и на ремонт объекта направят средства. Решено построить на этом месте новый мост. В самое ближайшее время составят смету и будем выделять деньги на строительство, – заверил руководитель региона.

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