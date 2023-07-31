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Задолженность россиян за коммунальные услуги достигла почти 900 миллиардов

Задолженность россиян за коммунальные услуги достигла почти 900 миллиардов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
За год она увеличилась на 72 миллиарда

Задолженность россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) по итогам первого квартала 2023 года приблизилась к 900 миллиардам рублей. Таковы данные Росста, сообщает газета «Известия».

Уточняется, что по итогам первого квартала общая сумма задолженности составила 876,4 миллиарда рублей. За год она увеличилась на 72 миллиарда.

«Известия» отмечают, что перед ресурсоснабжающими организациями, которые поставляют в дома воду, тепло и электричество, долги за последний год увеличились на 15,8%, а перед управляющими компаниями (УК) — на 1,2%.

В числе причин роста задолженности эксперты назвали снижение доходов граждан, нехватку рычагов воздействия управляющих компаний на неплательщиков, а также недобросовестность как жильцов, так и самих УК.
долги ЖКХ

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