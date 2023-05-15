В Бурятии назвали районы, где строят больше всего жилья

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём сданного в эксплуатацию жилья увеличился в 1,9 раза



С января по марта 2023 года в Бурятии зафиксирован рост ввода жилья в эксплуатацию. Всего построен 641 жилой дом (2805 квартир) общей площадью

185,5 тыс. кв. метра. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём сданного в эксплуатацию жилья увеличился в 1,9 раза, сообщили в Бурятстате.



При этом сами жители Бурятии за счёт собственных и взятых в кредит построили жилья общей площадью 66,4 тыс. кв. метра – это 35,8% от общего объёма. Из них 15,1 тыс. кв. метров жители построили на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.



Среди муниципальных образований республики в жилищном строительстве лидируют Улан-Удэ, где было введено 74,9 % жилья от сданного в эксплуатацию по республике в целом, Иволгинский – 7,9 %, Тарбагатайский – 4,4 %, Кабанский район – 3,0 %, Заиграевский район – 2,1 %.









