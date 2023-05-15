15 мая

14 мая

Популярное

В Бурятии назвали районы, где строят больше всего жилья

В Бурятии назвали районы, где строят больше всего жилья
Экономика,  Фото:Бурятстат
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём сданного в эксплуатацию жилья увеличился в 1,9 раза

С января по марта 2023 года в Бурятии зафиксирован рост ввода жилья в эксплуатацию. Всего построен 641 жилой дом (2805 квартир) общей площадью
185,5 тыс. кв. метра. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём сданного в эксплуатацию жилья увеличился в 1,9 раза, сообщили в Бурятстате.

При этом сами жители Бурятии за счёт собственных и взятых в кредит построили жилья общей площадью 66,4 тыс. кв. метра – это 35,8% от общего объёма. Из них 15,1 тыс. кв. метров жители построили на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.

Среди муниципальных образований республики в жилищном строительстве лидируют Улан-Удэ, где было введено 74,9 % жилья от сданного в эксплуатацию по республике в целом, Иволгинский – 7,9 %, Тарбагатайский – 4,4 %, Кабанский район – 3,0 %, Заиграевский район – 2,1 %.




жилье

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии назвали районы, где строят больше всего жилья
В Бурятии назвали районы, где строят больше всего жилья
Экономика, 15.05.2023
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём сданного в эксплуатацию жилья увеличился в 1,9 раза
Сбережения жителей Бурятии превысили 90 млрд рублей
Сбережения жителей Бурятии превысили 90 млрд рублей
Экономика, 12.05.2023
За год общая сумма накоплений жителей республики значительно выросла
Улан-Удэ хотят превратить в город-сказку благодаря поддержке Путина
Улан-Удэ хотят превратить в город-сказку благодаря поддержке Путина
Экономика, 11.05.2023
Президент России подписал «исторический документ» о развитии бурятской столицы
Бурятию включили в число регионов с самой дешёвой ипотекой
Бурятию включили в число регионов с самой дешёвой ипотекой
Экономика, 11.05.2023
Средняя ставка по жилищному кредиту в республике достигла почти 7%
Бюджет Бурятии не потратит на Газманова ни рубля
Бюджет Бурятии не потратит на Газманова ни рубля
Экономика, 10.05.2023
О финансировании концерта Олега Газманова рассказала министр культуры Соелма Дагаева  
На предприятиях в Бурятии насчитали более 2500 разных строймашин
На предприятиях в Бурятии насчитали более 2500 разных строймашин
Экономика, 10.05.2023
Более половины из них – механизированные строительные инструменты
Квартиры в Бурятии вновь подорожали
Квартиры в Бурятии вновь подорожали
Экономика, 05.05.2023
Наибольший рост цен наблюдался на первичном рынке жилья
Забайкалье присоединится к Бурятии в шефствовании над районом ДНР
Забайкалье присоединится к Бурятии в шефствовании над районом ДНР
Экономика, 05.05.2023
Бурятия и Забайкалье объединятся для восстановления Старобешевского района
В Бурятии 28 тысяч человек работают во вредных и опасных условиях
В Бурятии 28 тысяч человек работают во вредных и опасных условиях
Экономика, 05.05.2023
Большинство из них занимаются добычей полезных ископаемых
В Бурятии на ремонт дорог потратят более 14 миллиардов рублей
В Бурятии на ремонт дорог потратят более 14 миллиардов рублей
Экономика, 02.05.2023
В республике стартовал сезон ремонта дорог
Три города Бурятии выиграли крупное финансирование на благоустройство
Три города Бурятии выиграли крупное финансирование на благоустройство
Экономика, 28.04.2023
Они стали победителями в конкурсе лучших проектов комфортной городской среды
Иркутская область и Монголия намерены активнее сотрудничать в сфере туризма
Иркутская область и Монголия намерены активнее сотрудничать в сфере туризма
Экономика, 28.04.2023
В Иркутске провели круглый стол «Российско-монгольское сотрудничество в сфере туризма»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^