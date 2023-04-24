В ТОР «Бурятия» запустили завод по производству банок для консервов

В проект инвестировано более 6 млн рублей



В Бурятии открылся комплекс по производству жестяных консервных банок, который стал вторым жестяно-баночным производством на Дальнем Востоке. Проект реализован резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия». Завод размещён на базе местного мясоконсервного комбината. Мощность комплекса рассчитана на производство до 45 млн банок в год, что обеспечит бесперебойную работу мясоперерабатывающего предприятия, которое ранее закупало тару в других регионах.



- Раньше мы закупали тару в Магнитогорске и Приморском крае. Это почти 5 тысяч километров на запад и около 3 тысяч до Приморья. Везти пустую банку было экономически невыгодно и к тому же увеличивало цену самого продукта за счёт накладных расходов. Строительство жестяно-баночного комплекса в регионе, прямо на месте производства, стало оптимальным решением. Жестяные банки будут производиться в соответствии с ГОСТом. Герметичные, выполненные из тонкой лужёной жести, они рассчитаны на долгосрочное хранение продуктов мясопереработки. Такая тара экологически чистая и безопасная для потребителя, и поможет нашей продукции стать ещё более конкурентоспособной, - рассказал генеральный директор ООО «Бурятмяспром» Аламжи Сыренов.



- Экономических эффектов у этого проекта много, - считает глава Бурятии Алексей Цыденов. – Теперь производство полностью организовано на месте: и банка, и продукт производятся здесь, это даёт гибкость производству – удешевляет готовую продукцию, открывает новые рынки, повышает конкурентоспособность нашей бурятской тушёнки и других производных. В совокупности это даёт развитие республике в целом. Сегодня на предприятии также запущено первое в России производство упаковки из фольги, например, для каш и паштетов. Это также открывает возможности для выпуска новых видов продукции и, как следствие, появятся новые потребители и заявки на госзаказ.



По соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в проект инвестировано более 6 млн рублей, на предприятии трудятся около 20 местных жителей.



- Вплоть до 2032 года инвестор сможет рассчитывать на льготы по налогу на прибыль –5% вместо 20%, льготы по налогу на имущество и пониженные страховые взносы. Мы со своей стороны оказали инвестору всестороннюю поддержку и помогли правильно применить налоговые преференции, - сообщил директор КРДВ «Бурятия» Дмитрий Хамеруев.



По данным КРДВ, сегодня на ТОР «Бурятия» 15 резидентов реализуют проекты в сфере промышленности, медицины, туризма, сельского хозяйства, деревообработки и цифровых технологий. Объём вложений составил почти 2,66 млрд рублей, около 250 человек получили работу на создаваемых предприятиях. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.



