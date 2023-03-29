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Районы Бурятии получат субсидии на пять фестивалей

Районы Бурятии получат субсидии на пять фестивалей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Первый из них, горный фестиваль «Мунку-Сардык», пройдёт с 29 апреля по 2 мая

Пять районов Бурятии получат республиканские субсидии на проведение событийных мероприятий. Соответствующее постановление подписал глава республики Алексей Цыденов.

- Субсидия на проведение событийных мероприятий выделяется второй год подряд. Как показала практика, подобные события привлекают больше туристов, где-то они становятся брендом района. А для наших жителей и предпринимателей это дополнительная возможность заработка, - отметил глава Бурятии.

Всего на конкурс было подано 19 заявок. Республиканская комиссия определила пять лучших событийных тематических мероприятий. Они проходят в Окинском, Кяхтинском, Джидинском, Тарбагатайском и Кабанском районах.

Открывает сезон событийных мероприятий межрегиональный горный фестиваль «Мунку-Сардык» (0+). Он пройдёт с 29 апреля по 2 мая в местностях Белый Иркут и Стрелка Окинского района. Во время фестиваля состоятся скоростные соревнования в горной местности (бордеркросс, ски-кросс) и традиционных видах спорта (тэбэк, метание аркана, прыжки через нарты, разбивание хребтовой кости и др.).

В июне в местности Атаган-Булаг Джидинского района впервые пройдёт гастрономический этно-фестиваль «Боргойская баранина» (0+). Программа фестиваля включает конкурсы на лучшую и быструю стрижку овец, на умение разделывать барана, на приготовление блюд из баранины, дегустации и мастер-классы.

В июле в селе Посольское Кабанского района состоится большой семейный праздник под открытом небом «В гостях у Рыбича» (0+). Гостям праздника представится возможность увидеть и приобрести поделки ремесленников, принять участие в играх на рыбацкую тему, научится готовить рыбный пирог и рыбацкую уху.

В период активного плодоношения кяхтинской черемухи с 3 по 5 августа в местности Шитиловка Кяхтинского района пройдёт III этнотуристский «Фестиваль черёмухи на Чикое» (0+). В программе фестиваля запланированы: выставка-ярмарка «Кяхтинские подворья», концертная программа, фестиваль этномоды, серия мастер-классов, и многое другое.

23 сентября в селе Тарбагатай состоится большой Праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол» (0+). В программе праздника - ярмарка-продажа сельскохозяйственной продукции и изделий народного творчества, произведённых в Тарбагатайском районе, гастрономический фестиваль «Семейские щи» (0+), чемпионат по лапте и другие массовые мероприятия.


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