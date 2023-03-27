За неделю в Кяхте и Наушках оформлено и выдано 119 фитосанитарных сертификатов
С 20 по 26 марта через МАПП «Кяхта» и ЖДПП «Наушки» в Бурятию доставили 210 партий импортной продукции из Китая: 40 тонн помело, а также партии семян подсолнечника, арахиса и пр.
- За неделю выявлено одно нарушение правил и норм карантина растений: гражданка Монголии пыталась провезти подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска из России в Монголию - два саженца гортензии метельчатой без сопровождения фитосанитарным сертификатом, - сообщает пресс-служба управления Россельознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Составлен административный протокол.
В Бурятии проверили 40 тонн помело из Китая
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