В Бурятии проверили 40 тонн помело из Китая

За неделю в Кяхте и Наушках оформлено и выдано 119 фитосанитарных сертификатов



С 20 по 26 марта через МАПП «Кяхта» и ЖДПП «Наушки» в Бурятию доставили 210 партий импортной продукции из Китая: 40 тонн помело, а также партии семян подсолнечника, арахиса и пр.



- За неделю выявлено одно нарушение правил и норм карантина растений: гражданка Монголии пыталась провезти подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска из России в Монголию - два саженца гортензии метельчатой без сопровождения фитосанитарным сертификатом, - сообщает пресс-служба управления Россельознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Составлен административный протокол.

