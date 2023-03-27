27 марта

26 марта

Популярное

В Бурятии проверили 40 тонн помело из Китая

В Бурятии проверили 40 тонн помело из Китая
Экономика,  Фото:pixabay.com
За неделю в Кяхте и Наушках оформлено и выдано 119 фитосанитарных сертификатов

С 20 по 26 марта через МАПП «Кяхта» и ЖДПП «Наушки» в Бурятию доставили 210 партий импортной продукции из Китая: 40 тонн помело, а также партии семян подсолнечника, арахиса и пр.

- За неделю выявлено одно нарушение правил и норм карантина растений: гражданка Монголии пыталась провезти подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска из России в Монголию - два саженца гортензии метельчатой без сопровождения фитосанитарным сертификатом, - сообщает пресс-служба управления Россельознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Составлен административный протокол. 
Россельхознадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутская область будет сотрудничать с аймаками Монголии
Иркутская область будет сотрудничать с аймаками Монголии
Экономика, 24.03.2023
Делегация региона приняла участие в Российско-монгольском бизнес-форуме
Треть Бурятии живёт на одну зарплату
Треть Бурятии живёт на одну зарплату
Экономика, 24.03.2023
А часть наших земляков «прорываются» на пособиях, стипендиях и пенсиях
На Кяхтинский район Бурятии хотят распространить режим свободного порта Владивосток
На Кяхтинский район Бурятии хотят распространить режим свободного порта Владивосток
Экономика, 23.03.2023
Это позволит предпринимателям получать льготы и преференции
Эксперты назвали отрасль с самой высокой зарплатой в Бурятии
Эксперты назвали отрасль с самой высокой зарплатой в Бурятии
Экономика, 23.03.2023
Трудящиеся в этой сфере жители республики получают почти по сто тысяч в месяц
В Бурятии возведут новые кемпинги на Байкале
В Бурятии возведут новые кемпинги на Байкале
Экономика, 22.03.2023
В республике утверждён порядок о предоставлении грантов по туризму
Газопровод из России в КНР через территорию Бурятии становится реальностью
Газопровод из России в КНР через территорию Бурятии становится реальностью
Экономика, 22.03.2023

Отвод от «Силы Сибири-2» запланирован в Улан-Удэ и Читу


Население Бурятии пока не дотянуло до миллиона человек
Население Бурятии пока не дотянуло до миллиона человек
Экономика, 21.03.2023
Тысяча жителей республики умерли за последний год
В Бурятии организации обогатились на 90 миллиардов рублей
В Бурятии организации обогатились на 90 миллиардов рублей
Экономика, 20.03.2023
Более половины прибыли получили предприятия по добыче полезных ископаемых
В Забайкалье создадут агропромышленный парк
В Забайкалье создадут агропромышленный парк
Экономика, 17.03.2023
В регионе планируют повысить самообеспеченность края сельхозпродукцией
Летом в Бурятии запустят горно-обогатительный комбинат
Летом в Бурятии запустят горно-обогатительный комбинат
Экономика, 17.03.2023
Предприятие в Еравнинском районе будет добывать и перерабатывать свинцово-цинковую руду
В Бурятии подорожала химчистка, пошив одежды и похороны
В Бурятии подорожала химчистка, пошив одежды и похороны
Экономика, 16.03.2023
Специалисты рассказали, как в республике изменились цены на бытовые услуги
Большинство улан-удэнцев не хотят получать зарплату по-чёрному
Большинство улан-удэнцев не хотят получать зарплату по-чёрному
Экономика, 16.03.2023
Деньгами в конверте в основном готовы довольствоваться горожане старше 45 лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^