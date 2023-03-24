Иркутская область будет сотрудничать с аймаками Монголии

Экономика, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Делегация региона приняла участие в Российско-монгольском бизнес-форуме



С 22 по 24 марта в Монголии с рабочим визитом находится делегация Иркутской области. Она принимает участие в Российско-монгольском бизнес-форуме в Улан-Баторе. Мероприятие проводится для активизации торгово-экономических отношений и поиска новых векторов долгосрочного сотрудничества.



В форуме принимают участие свыше 200 представителей деловых кругов обеих стран. Иркутскую область, в частности, представляют предприниматели в сфере энергетики, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, лесопереработки, деревянного домостроения, машиностроения, сантехнического оборудования, ГСМ, туризма, логистики, а также представители IT-компаний, банков, производители изделий из кожи и меха.



На мероприятии подписаны меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Иркутской областью и Дорногобийским аймаком Монголии, а также меморандум о направлениях сотрудничества между Иркутской областью и Хубсугульским аймаком Монголии. Документы, под которыми поставили подписи губернаторы территорий, закрепляют стремление сторон сотрудничать в сферах экономики, образования, туризма, экологии, культуры и других.



Ключевым событием форума стало заключение шести экспортных контрактов между монгольскими компаниями и бизнесом Иркутской области. Предприниматели региона намерены поставлять в Монголию макаронные изделия, запорную арматуру, модульно-панельные деревянные домокомплекты, запчасти и комплектующие для промышленного оборудования и продукты питания. Ещё один договор касается услуг в сфере туризма, в том числе медицинского. Общая оценочная сумма контрактов составляет около 100 млн рублей. Это пробные партии, если спрос подтвердится, будет налажено долгосрочное сотрудничество.



Также в рамках визита состоялась расширенная встреча в министерстве образования и науки Монголии. В ней приняли участие делегация Иркутской области, государственный секретарь министерства образования и науки Монголии Цэдэвсурен Лхагва, а также руководители отделов ведомства, представители вузов, научных организаций Монголии.



Обсуждались вопросы преподавания и продвижения русского языка в Монголии, поддержки работы Российско-Монгольского ресурсного центра Иркутского государственного университета, образовательной деятельности филиала Иркутского государственного университета путей сообщения в Монголии, реализации совместного Российско-Монгольского проекта по подготовке кадров в сфере электроэнергетики, организации курсов повышения квалификации для руководителей, сотрудников банков Монголии и другие.



На встрече также обсудили возможность реализации обменных программ для школьников, пути развития сотрудничества в сфере среднего профессионального образования. Для реализации всех предложенных проектов планируется организовать серию встреч между профильными ведомствами.



Кроме этого, во время визита семь меморандумов о взаимопонимании в сфере культуры подписано между учреждениями Иркутской области и Монголии. Так, Иркутская областная филармония и Монгольская государственная консерватория подписали меморандум о взаимопонимании. По нему артисты губернаторского симфонического оркестра проведут мастер-классы для студентов и преподавателей консерватории. В Иркутской областной филармонии состоятся сольные концерты преподавателей консерватории и стажировки студентов.



Иркутский областной художественный музей им. В. П. Сукачёва и Музей изобразительного искусства им. Дзанабадзара приняли решение об обмене выставками, совместной просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности, популяризации музейных предметов и коллекций.



Иркутский областной художественный колледж им. И.Л. Копылова заключил два меморандума. С Монгольским государственным университетом науки и технологии договорились о совместных творческих программах, международных проектах и выставках, обмене преподавателями, проведении творческих конкурсов, мастер-классов, предметных олимпиад. С Монгольским университетом просвещения и изобразительного искусства - о совместных творческих выставках студентов и преподавателей, пленэрах, занятиях и мастер-классах.



Иркутское отделение Союза дизайнеров России подписало три меморандума о взаимопонимании: с институтом моды и дизайна Урлах Эрдем, ассоциацией монгольских дизайнеров костюма и Монгольским университетом науки и технологии. Стороны намерены развивать сотрудничество в сфере креативных индустрий, дизайна и моды, проводить выставки, конкурсы, модные показы, дизайн-конференции в рамках различных направлений дизайна и моды. С институтом моды и дизайна Урлах Эрдем будут проводить обмен творческим опытом, в котором примут участие преподаватели и студенты.



Делегация Иркутской области провела встреча с руководством Союза художников Монголии. В рамках подписанного ранее соглашения достигнута договорённость о проведении выставки современных монгольских художников. Она запланирована на апрель в Иркутском областном художественном музее им В.П. Сукачева. В августе в Монголии пройдёт международный пленэр с участием художников из Иркутской области.



В рамках культурной программы визита делегации Иркутский области в государственном академическом театре оперы и балета в Улан-Баторе состоялся концерт губернаторского симфонического оркестра Иркутский областной филармонии под руководством Илмара Лапиньша.



Заместитель министра культуры Монголии М. Батбаяр поблагодарил за проведение концерта Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии и выразил согласие на дальнейшее взаимодействие учреждений культуры Монголии и Иркутской области. Предложил развивать сотрудничество молодых артистов и художников, осуществить совместную театральную постановку, организовать обмен между театрами кукол.



Во время визита также прошло совещание, на котором делегация региона и монгольские власти обсудили увеличение поставок сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров из Иркутской области, экспорт семян, племенного скота, гуматов, а также меры поддержки и преференции, предоставляемые Монголией. В ходе встречи была рассмотрена возможность организации повышения квалификации монгольских специалистов аграрной сферы. В качестве базы для обучения рассматривается ИрГАУ им. А.А. Ежевского. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



