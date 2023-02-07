В Бурятии завершилось масштабное строительство второй очереди Восточно-Сибирского свинокомплекса



В Бурятии подошло к концу строительство второй очереди Восточно-Сибирского свинокомплекса «Сибагро». На территории предприятия появилось по четыре корпуса откормочной и репродукторной ферм и два цеха первичной переработки общей площадью в 30 тысяч квадратных метров. Уже весной их запустят в эксплуатацию. Пока там ведутся пусконаладочные работы.



Все производственные площадки оборудованы современными высокотехнологичными и автоматизированными системами контроля микроклимата, поения и кормления животных. Там поддерживаются оптимальные условия для поросят.



Масштабное строительство второй очереди свинокомплекса в селе Усть-Брянь Заиграевского района стартовало с нуля в 2020 году. А началась история предприятия в апреле 2011-го, когда в его фундамент заложили первый символический камень. 12 июля 2012-го состоялось официальное открытие. В том же году на свинокомплекс завезли 5260 поросят из Дании. Их доставляли в Бурятию чартерными рейсами. В 2013-ом появилось первое поголовье, и в августе началась реализация продукции. Ещё спустя три года предприятие получило статус племенного завода.



Сейчас у Восточно-Сибирского свинокомплекса «Сибагро» один из лучших показателей по осеменению, многоплодию и среднесуточному привесу по стаду во всём агрохолдинге. Предприятие, продукция которого занимает 70% рынка Бурятии по свинине, реализует 20 с половиной тысяч тонн мяса в год. С вводом в эксплуатацию второй очереди этот показатель увеличится до 27,5 тонн, а объёмы поголовья вырастут с 86 тысяч до 120 тысяч.



- Это позволит закрыть потребность жителей республики и ближайших регионов в высококачественном мясе по доступной цене, а также внести весомый вклад в продовольственную безопасность России, – отмечает директор свинокомплекса Юлия Шишкина.



Кроме того, на свинокомплексе появится 160 новых рабочих мест к уже имеющимся 515. Дополнительные налоговые отчисления в бюджет увеличатся на 22 миллиона и составят 92 миллиона рублей в год.



3 февраля в новых корпусах побывали генеральный директор холдинга «Сибагро» Сергей Ильиных, глава Бурятии Алексей Цыденов, министр сельского хозяйства республики Галсан Дареев, глава Заиграевского района Виталий Шальков и представители районной администрации.



Алексей Цыденов поздравил всех с успешной реализацией крупного инвестпроекта.



- И особенно важно, что в сфере сельскохозяйственного производства решаются вопросы продовольственной безопасности республики и всей страны в целом. Теперь Восточно-Сибирский свинокомплекс сможет выдавать 27 тысяч тонн свежего вкусного мяса. И надеемся, что это не предел. Хотел бы поблагодарить руководство холдинга, центральное руководство и наших местных руководителей за то, что такие проекты реализуются, – подчеркнул глава Бурятии.



Сегодня на предприятии работают жители Усть-Бряни и ближайших населённых пунктов – Онохоя и Заиграево. Средняя зарплата – 42-45 тысяч рублей. Уже сейчас требуются новые рабочие руки – инженеры, слесари контрольно-измерительных приборов автоматики (КИПиА) и ветеринары. Работа на свинокомлексе «Сибагро» – это не только высокая стабильная зарплата, но и хороший дружный коллектив, где все по-настоящему заботятся друг о друге. Там есть возможность пройти профподготовку или переподготовку.



- Сегодня наши инвестиционные проекты реализуются с использованием самых современных технологии – автоматическая регулировка микроклимата, кормление, поение животных. Нам требуются специалисты, которые разбираются в работе автоматики – инженеры, электрики, слесари, люди, которые могут работать с оборудованием и средствами автоматизации. Нам также необходимы специалисты – ветеринары, зоотехники, имеющие профессиональную подготовку для работы в новых цехах, – говорит генеральный директор «Сибагро» Сергей Ильиных.



В декабре 2020-го Восточно-Сибирскому свинокомплексу присвоили статус резидента территории опережающего развития (ТОР), благодаря которому он масштабировал свой бизнес. А налоговые льготы и сниженные страховые платежи только за прошлый год помогли сэкономить порядка 7 миллионов рублей, которые тоже направили на развитие проекта.



Большую поддержку в обеспечении свинокомплекса инфраструктурой оказала Корпорация развития Дальнего Востока. КРДВ сделает подъездную дорогу протяжённостью в 3 километра 300 метров и пропускной способностью до 95 автомобилей в сутки. Проектная документация уже разработана, получены результаты инженерных изысканий. Трассу построят за счёт федерального бюджета.



- Восточно-Сибирский свинокомплекс – один из первых резидентов ТОР «Бурятия» и, по сути, он является красивым ярким примером того, как работают меры дальневосточной поддержки, – отметил директор филиала КРДВ по Бурятии Дмитрий Хамеруев. – Прежде всего, силами нашей корпорации была запроектирована подъездная дорога протяжённостью более трёх километров. Плановые сроки строительства объекта – 2023-2024 годы. Кроме того, свинокомплексу как резиденту территории опережающего развития предоставили льготный кредит по программе Минвостокразвития России размером в 1,4 миллиарда рублей. Он уже начал пользоваться нашими основными налоговыми преференциями и льготами – например, по социальным взносам. После регистрации объекта появятся привилегии на прибыль, имущество и землю.



По словам гендиректора «Сибагро», сегодня предприятие обеспечивает свежей свининой высочайшего качества жителей не только нашей республики, но и регионы восточной части страны.





