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В Бурятии увеличились детские пособия

В Бурятии увеличились детские пособия
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Максимальный размер выплаты составит 16 006 рублей

В конце декабря в Бурятии установили прожиточный минимум (ПМ) на новый, 2023 год. Теперь он составляет 15 669 рублей на душу населения. Для трудоспособных людей ПМ возрос до 17 079, для пенсионеров – до 13 475, а для детей – до 16 006 рублей. Соответствующее постановление за подписью главы республики Алексея Цыденова опубликовали на официальном сайте правительства. Документ вступил в силу с 1 января.

Из-за увеличения прожиточного минимума в республике увеличится и размер пособий на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Он зависит от дохода конкретной семьи и может составлять 50%, 75% или 100 % от прожиточного минимума на ребёнка – то есть 800, 12 004 рубля 50 копеек и 16 006 рублей соответственно, сообщает «Бурятия-инфо.24/7».
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