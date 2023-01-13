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Глава Бурятии пообещал увеличить господдержку производителям зерна

Глава Бурятии пообещал увеличить господдержку производителям зерна
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Объём господдержки увеличится в 2,5 раза

Господдержка производителей зерна в Бурятии увеличена в 2,5 раза. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов.

- В 2023 году на поддержку зерноводческих хозяйств направляем более 10 млн рублей. Средства будут направлены на возмещение части затрат на производство и реализацию зерна, - написал Алексей Цыденов.

Принятые изменения также коснулись стимулирования страхования сельхозпосевов. Сумма субсидии значительно увеличится, если площади под посевами будут застрахованы.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее министр сельского хозяйства Галсан Дареев сообщил, что «в республике достаточно семян зерновых и картофеля».

А в минсельхозе Бурятии, подводя итоги 2022 года, отмечали, что в сельском хозяйстве наметилась позитивная динамика, и с каждым годом фермеры республики показывают большие результаты как в животноводческой сфере, так и растениеводстве. 
глава Бурятии зерно Алексей Цыденов

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