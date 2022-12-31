Областной центр повысил свою позицию в общем рейтинге
Шестой рейтинг эффективности управления в городских округах Российской Федерации представило агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Он основан на синтезе экспертных оценок и специальным образом обработанных статистических данных.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в рамках социально-экономического блока лидерами стали Салехард, Тюмень и Сургут. В первую десятку также вошли Иркутск, Южно-Сахалинск, Ростов-на-Дону и Уфа. Анализ выполнялся по шести основным направлениям: образование, развитие ЖКХ, транспорт и дорожное хозяйство, градостроительство и развитие общественного пространства, культура, финансово-экономическая сфера.
– Наш город вошел в десятку лидеров социально-экономического развития и на три пункта повысил свои позиции в общем рейтинге, – прокомментировала председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Татьяна Макарычева.
Иркутск вошёл в топ-10 рейтинга по социально-экономическому развитию
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Их оснастят социальными объектами и транспортной инфраструктурой
Новый резидент вложит в проект более 70 млрд рублей
Цены на ингредиенты для этих салатов подскочили более на 6%
Поддержку окажет министерство энергетики России
Экспертный совет одобрил бизнес-план отеля на Байкале стоимостью почти 1,5 млрд
Больше всего в Улан-Удэ «подскочили» цены на двушки
А уже в 2023-м в республике разрешат любительскую рыбалку
За месяц, по данным органа статистики, она увеличилась ещё на 250
Семья оказалась на втором месте
Активнее всего застраиваются Улан-Удэ и пригородные районы
В 2023 году он увеличится до 15 669 рублей
Была увеличена ёмкость станции по китайской колее
Работы запланированы на территории Ковыктинского месторождения
Она угодила в число худших российских регионов
Сейчас ведётся работа по согласованию кандидатуры