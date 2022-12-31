Иркутск вошёл в топ-10 рейтинга по социально-экономическому развитию

Областной центр повысил свою позицию в общем рейтинге



Шестой рейтинг эффективности управления в городских округах Российской Федерации представило агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Он основан на синтезе экспертных оценок и специальным образом обработанных статистических данных.



Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в рамках социально-экономического блока лидерами стали Салехард, Тюмень и Сургут. В первую десятку также вошли Иркутск, Южно-Сахалинск, Ростов-на-Дону и Уфа. Анализ выполнялся по шести основным направлениям: образование, развитие ЖКХ, транспорт и дорожное хозяйство, градостроительство и развитие общественного пространства, культура, финансово-экономическая сфера.



– Наш город вошел в десятку лидеров социально-экономического развития и на три пункта повысил свои позиции в общем рейтинге, – прокомментировала председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Татьяна Макарычева.

