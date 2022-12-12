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Жители Бурятии смогут летать в Китай через Монголию

Жители Бурятии смогут летать в Китай через Монголию
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Рейсы в КНР откроются уже через несколько дней

Жители Бурятии будут летать в КНР из соседней Монголии. Такая возможность появится уже через несколько дней. Перевозчик, выполняющий рейсы из Улан-Удэ в Улан-Батор, будет осуществлять оттуда регулярные перелёты в Харбин – это город в северо-восточной части Китая.

- С 17 декабря авиакомпания Hunnu Air открывает новое направление – «Улан-Удэ – Улан-Батор – Харбин», – рассказал в соцсетях генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. – Вылет – по субботам.

Для путешествия в КНР потребуются ПЦР-тест на коронавирус, виза и грин-код, или так называемый зелёный код – онлайн-форма, которую нужно заполнить и отослать за несколько часов перед рейсом.

Ранее руководитель воздушной гавани заявил, что направление «Улан-Удэ – Улан-Батор» набирает всё большую популярность у россиян. Оно становится настоящим мостом в Азию – жители разных регионов добираются туда именно через Монголию

- Представители «Hunnu Air» констатируют, что им звонят из Владивостока, Новосибирска, Москвы и других городов. Пассажиры хотят через Улан-Удэ долететь до Улан-Батора и далее через столицу Монголии вылететь в Корею, Японию и другие азиатские страны, – писал Гармаев в июне на своей странице во «ВКонтакте».
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