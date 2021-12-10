В Улан-Удэ начали украшать главную ёлку города

«Ух ты, какая! Красавица! Спасибо за классную ёлку», «Очень красивая» - поделились жители города в комментариях в соцсетях.









На площади Советов Улан-Удэ после шести дней работы с утра до вечера завершили установку главной ёлки. В работе участвовали три автовышки и несколько бригад лесников.- Монтаж каркаса и сосен был проведён под опытным руководством Александра Алсаева. Мы справились в поставленные сроки. Надеемся, что наша ёлка будет долго радовать детей и взрослых, – заявили представители МБУ «Городское лесничество».Сейчас пушистую красавицу обвешивают украшениями, и уже установили звезду. Высота главной ёлки города составляет 25,5 метров, а звезда даст ещё два метра в высоту.