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В Улан-Удэ начали украшать главную ёлку города

В Улан-Удэ начали украшать главную ёлку города
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства, Baikal-daily.ru
Пушистая ёлка на площади Советов установлена

На площади Советов Улан-Удэ после шести дней работы с утра до вечера завершили установку главной ёлки. В работе участвовали три автовышки и несколько бригад лесников.

- Монтаж каркаса и сосен был проведён под опытным руководством Александра Алсаева. Мы справились в поставленные сроки. Надеемся, что наша ёлка будет долго радовать детей и взрослых, – заявили представители МБУ «Городское лесничество».

«Ух ты, какая! Красавица! Спасибо за классную ёлку», «Очень красивая» - поделились жители города в комментариях в соцсетях.


Сейчас пушистую красавицу обвешивают украшениями, и уже установили звезду. Высота главной ёлки города составляет 25,5 метров, а звезда даст ещё два метра в высоту.

Как сообщал «Байкал-Daily», ёлка собрана из сосенок, которые взяли с противопожарных разрывов и просек из Аршанского лесничества.

елка

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