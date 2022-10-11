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Бурятия оказалась в аутсайдерах рейтинга материального благополучия

Бурятия оказалась в аутсайдерах рейтинга материального благополучия
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Первые позиции рейтинга заняли северные регионы

Республика Бурятия заняла 76-место из 84-х регионов России в рейтинге материального благополучия российских регионов.

Исследование предоставили эксперты РИА Рейтинг. В нём использованы данные Росстата и Центрального банка России за 2021 год. Учитывались такие показатели как отношение медианных доходов к стоимости потребительских товаров и услуг, вклады в банках, доля бедного населения, семьи, которые могут купить квартиру в ипотеку, процент людей с зарплатой свыше 60 тысяч рублей.

Бурятия расположилась на далёком 76-м месте после Еврейской автономной областью и перед Крымом. Рейтинговый балл республики за 2021 год составил 18,43, что означает низкий уровень доходов населения. В республике малый процент жителей с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц, а также низкая доля семей, которые могут позволить купить себе квартиру в ипотеку.

На верхушке рейтинга расположился Ямало-Ненецкий автономный округ, у которой за 2021 было вышло ровно 100 рейтинговых баллов. В первую десятку вошли также Магаданская область, Москва, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Мурманская и Московская области.

По оценке экспертов, положение лидеров рейтинга обусловлено высоким уровнем доходов населения, который позволяет компенсировать даже высокий уровень цен в данных регионах.

Внизу рейтинга - Бурятия, Крым, Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня, Республика Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Тува. А замыкает список Ингушетия, которая набрала всего один рейтинговый балл.


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