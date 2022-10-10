10 октября

09 октября

Популярное

Улан-удэнцы за последние семь месяцев стали больше экономить

Улан-удэнцы за последние семь месяцев стали больше экономить
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В марте было куда больше людей, готовых больше тратить

Число сторонников стратегии «тратить больше» с марта в Улан-Удэ снизилось более чем на треть. Насколько изменилась финансовая стратегия жителей столицы Бурятии за последние семь месяцев, выяснил сервис SuperJob.

Рассказывая о личной финансовой стратегии, 44% жителей Улан-Удэ признались, что с конца февраля стараются больше экономить, 10%, наоборот, больше тратить. 33% жителей города не меняли свою личную финансовую стратегию.

Больше всего тех, кто решил в новое время тратить, — среди респондентов моложе 34 лет (17%). Среди мужчин больше, чем среди женщин, сторонников и стратегии тратить, и стратегии экономить.

По сравнению с аналогичным исследованием, проведённым в марте 2022 года, финансовую стратегию «больше тратить» стали выбирать на треть реже: 14% — семь месяцев назад, 10% — сейчас.
экономия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцы за последние семь месяцев стали больше экономить
Улан-удэнцы за последние семь месяцев стали больше экономить
Экономика, 10.10.2022
В марте было куда больше людей, готовых больше тратить
На Улан-Удэнском авиазаводе открылась точка рационализаторства
На Улан-Удэнском авиазаводе открылась точка рационализаторства
Экономика, 07.10.2022
Здесь будут проходить тренинги, деловые игры, бизнес-симуляции, сессии мозгового штурма
Из бюджета Бурятии выделили средства на вещи для мобилизованных
Из бюджета Бурятии выделили средства на вещи для мобилизованных
Экономика, 06.10.2022
Финансирование пойдёт на покупку обуви, термобелья, бронежилетов и др.
Из Бурятии вырос экспорт древесины в Китай и Монголию
Из Бурятии вырос экспорт древесины в Китай и Монголию
Экономика, 06.10.2022
С начала года вывезли около 700 тысяч кубометров лесоматериалов
Бурятию и Непал предложили связать авиарейсом
Бурятию и Непал предложили связать авиарейсом
Экономика, 02.10.2022
«Улан-Удэ уже является воротами в Азию», - пояснил глава республики
Бурятия получит ещё 80 млн по «единой субсидии»
Бурятия получит ещё 80 млн по «единой субсидии»
Экономика, 02.10.2022
Средства пойдут на развитие здравоохранения и образования
В Бурятии построили новый мост взамен разрушенного 14 лет назад
В Бурятии построили новый мост взамен разрушенного 14 лет назад
Экономика, 30.09.2022
Сельчанам приходилось ездить в районный центр по объездной дороге
В Улан-Удэ решили отремонтировать мост на проспекте Автомобилистов
В Улан-Удэ решили отремонтировать мост на проспекте Автомобилистов
Экономика, 30.09.2022
Деньги планируют получить из федерального бюджета
Улан-Удэ занял 64 место в рейтинге по уровню зарплат
Улан-Удэ занял 64 место в рейтинге по уровню зарплат
Экономика, 28.09.2022
На первом месте по покупательной способности средней зарплаты находится Новый Уренгой
Средняя зарплата в Бурятии превышает 50 тысяч, заявил Бурятстат
Средняя зарплата в Бурятии превышает 50 тысяч, заявил Бурятстат
Экономика, 23.09.2022
Представлены данные по зарплатам за семь месяцев этого года
Улан-Удэстальмост сохранит рабочие места за добровольцами батальона «Байкал»
Улан-Удэстальмост сохранит рабочие места за добровольцами батальона «Байкал»
Экономика, 18.09.2022
На период участия в специальной военной операции за работником будет сохраняться полная заработная плата
Иркутск принимает международный Байкальский риск-форум
Иркутск принимает международный Байкальский риск-форум
Экономика, 13.09.2022
Мероприятие собрало ведущих экспертов и аналитиков в сфере устойчивого развития

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^