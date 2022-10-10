В марте было куда больше людей, готовых больше тратить
Число сторонников стратегии «тратить больше» с марта в Улан-Удэ снизилось более чем на треть. Насколько изменилась финансовая стратегия жителей столицы Бурятии за последние семь месяцев, выяснил сервис SuperJob.
Рассказывая о личной финансовой стратегии, 44% жителей Улан-Удэ признались, что с конца февраля стараются больше экономить, 10%, наоборот, больше тратить. 33% жителей города не меняли свою личную финансовую стратегию.
Больше всего тех, кто решил в новое время тратить, — среди респондентов моложе 34 лет (17%). Среди мужчин больше, чем среди женщин, сторонников и стратегии тратить, и стратегии экономить.
По сравнению с аналогичным исследованием, проведённым в марте 2022 года, финансовую стратегию «больше тратить» стали выбирать на треть реже: 14% — семь месяцев назад, 10% — сейчас.
Улан-удэнцы за последние семь месяцев стали больше экономить
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