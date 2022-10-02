Бурятию и Непал предложили связать авиарейсом

«Улан-Удэ уже является воротами в Азию», - пояснил глава республики
Авиарейс Улан-Удэ – Катманду (столица Непала) предложил запустить глава Бурятии Алексей Цыденов. Предложение он озвучил на встрече с делегацией Непала, которая в эти дни работала в республике.
- Обсудили перспективные направления сотрудничества: это открытие авиационного сообщения с Непалом. Теперь будем работать с нашими авиационными компаниями уже в формате рабочего обсуждения этого вопроса. Поскольку сейчас Улан-Удэ уже является воротами в Азию, мы предлагаем открыть рейс Улан-Удэ – Катманду. Туризм между Непалом и Россией получит своё развитие. Потому что в России очень много желают поехать в Непал, а в Непале очень много желающих побывать на Байкале. Мы считаем, что это будет интенсивный взаимный туристический поток, - цитирует Алексея Цыденова пресс-служба правительства республики.
Также власти Бурятии презентовала делегации Непала возможности поставки вертолётов производства Улан-Удэнского авиационного завода и запчастей для уже эксплуатируемых в Непале вертолётов.
Помимо этого, был обсужден проект создания в поселении Лумбини на территории Непала буддийского храмового комплекса. Проект реализуется «Обществом сотрудничества и дружбы с Непалом», посольством Республики Непал в РФ и Буддийской традиционной Сангхой России. Строительство планируется завершить в 2024 году.
Чрезвычайный и полномочный посол Непала в России Милан Радж Туладхар так прокомментировал визит:
- Я очень рад побывать здесь, в Бурятии. В то время, как Иволгинский дацан является нашей духовной силой, Байкал являет собой силу водную. Он содержит 20% всей пресной воды в мире, поэтому это огромный богатый ресурс. Экология и защита природы, окружающей Байкал, является важной задачей не только для нынешнего поколения, но и для многих будущих поколений. Я очень рад, что посетил вашу республику, которая чтит Великого Будду. Благодаря главе республики я познакомился не только с культурой. В процессе дальнейшего отношения мы сможем взаимно обогащать обе наши культуры, - сказал посол Республики Непал в России господин Милан Радж Туладхар.
Бурятию и Непал предложили связать авиарейсом
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 02.10.2022
Средства пойдут на развитие здравоохранения и образования
Экономика, 30.09.2022
Сельчанам приходилось ездить в районный центр по объездной дороге
Экономика, 30.09.2022
Деньги планируют получить из федерального бюджета
Экономика, 28.09.2022
На первом месте по покупательной способности средней зарплаты находится Новый Уренгой
Экономика, 28.09.2022
Премия учреждена правительством России
Экономика, 23.09.2022
Представлены данные по зарплатам за семь месяцев этого года
Экономика, 20.09.2022
В дело вмешалась прокуратура
Экономика, 18.09.2022
На период участия в специальной военной операции за работником будет сохраняться полная заработная плата
Экономика, 13.09.2022
Мероприятие собрало ведущих экспертов и аналитиков в сфере устойчивого развития
Экономика, 12.09.2022
Подготовка идёт уже сейчас
Экономика, 12.09.2022
В то же время некоторые профессиональные области стали менее популярными с точки зрения трудоустройства, нежели год назад
Экономика, 08.09.2022
Столица Бурятии входит в двадцатку регионов с самой дорогой арендой комнат
Пропускная способность терминала – до 8 млн тонн зерна в год
Бюджетный кредит Бурятии одобрило правительство России
Президент выделил Бурятию на заседании президиума Госсовета