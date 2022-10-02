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Бурятию и Непал предложили связать авиарейсом

Бурятию и Непал предложили связать авиарейсом
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
«Улан-Удэ уже является воротами в Азию», - пояснил глава республики

Авиарейс Улан-Удэ – Катманду (столица Непала) предложил запустить глава Бурятии Алексей Цыденов. Предложение он озвучил на встрече с делегацией Непала, которая в эти дни работала в республике.

- Обсудили перспективные направления сотрудничества: это открытие авиационного сообщения с Непалом. Теперь будем работать с нашими авиационными компаниями уже в формате рабочего обсуждения этого вопроса. Поскольку сейчас Улан-Удэ уже является воротами в Азию, мы предлагаем открыть рейс Улан-Удэ – Катманду. Туризм между Непалом и Россией получит своё развитие. Потому что в России очень много желают поехать в Непал, а в Непале очень много желающих побывать на Байкале. Мы считаем, что это будет интенсивный взаимный туристический поток, - цитирует Алексея Цыденова пресс-служба правительства республики.

Также власти Бурятии презентовала делегации Непала возможности поставки вертолётов производства Улан-Удэнского авиационного завода и запчастей для уже эксплуатируемых в Непале вертолётов.

Помимо этого, был обсужден проект создания в поселении Лумбини на территории Непала буддийского храмового комплекса. Проект реализуется «Обществом сотрудничества и дружбы с Непалом», посольством Республики Непал в РФ и Буддийской традиционной Сангхой России. Строительство планируется завершить в 2024 году.

Чрезвычайный и полномочный посол Непала в России Милан Радж Туладхар так прокомментировал визит:

- Я очень рад побывать здесь, в Бурятии. В то время, как Иволгинский дацан является нашей духовной силой, Байкал являет собой силу водную. Он содержит 20% всей пресной воды в мире, поэтому это огромный богатый ресурс. Экология и защита природы, окружающей Байкал, является важной задачей не только для нынешнего поколения, но и для многих будущих поколений. Я очень рад, что посетил вашу республику, которая чтит Великого Будду. Благодаря главе республики я познакомился не только с культурой. В процессе дальнейшего отношения мы сможем взаимно обогащать обе наши культуры, - сказал посол Республики Непал в России господин Милан Радж Туладхар.

Непал авиаперевозки

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