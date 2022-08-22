Об этом сообщил министр туризма Алдар Доржиев
Ранее власти Бурятии анонсировали планы по включению горы Мамай в особую экономическую зону (ОЭЗ) «Байкальская гавань». 22 августа министр туризма республики Алдар Доржиев сообщил в интервью ТАСС, что соответствующие изменения в необходимые нормативно-правовые акты будут внесены до конца года.
А в 2023 году потенциальные инвесторы смогут возобновить планы строительства горнолыжного курорта на этой территории, заявил Алдар Доржиев.
- Сегодня мы совместно с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики готовим проект федерального закона по распространению режима ОЭЗ на территорию местности горы Мамай с одновременным сокращением сопоставимой территории местности гора Бычья, это около 1 тыс. га. Бычья гора входит в территорию ОЭЗ, а Мамай - нет. <…> Планируется, что до конца года будут внесены все изменения в необходимые нормативно-правовые акты и со следующего года начнется работа с инвесторами. Будет проведено заседание экспертного совета при ОЭЗ, на котором будут рассматриваться заявки инвесторов для включения в реестр резидентов, - цитирует министра туризма ТАСС.
Гора Мамай пользуется популярностью среди туристов как центр фрирайда, там есть перспективы строительства горнолыжного курорта. Однако сейчас это абсолютно «дикая» местность без подъёмников и прочих альпинистских удобств. Здесь нет связи, больниц, спасателей. Кататься со здешних склонов советуют только опытным спортсменам. Впрочем, за красивыми пейзажами сюда едут не только фрирайдеры, но и пешие туристы.
Ожидается, что правовой режим ОЭЗ позволит привлечь инвесторов для строительства горнолыжной инфраструктуры и отелей.
Гору Мамай планируют включить в «Байкальскую гавань» до конца года
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