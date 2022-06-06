В Бурятии прожиточный минимум увеличили до 15 тысяч

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Постановление правительства республики вступило в силу с 1 июня



В Бурятии величина прожиточного минимума выросла и теперь составляет 15 172 рубля на душу населения. Для трудоспособного населения установлен показатель 16 537 рублей, для пенсионеров – 13 048 рублей, для детей – 15 495 рублей.



Соответствующее постановление правительства Бурятии № 316 вступило в силу с 1 июня.



С начала 2022 года действовали следующие показатели прожиточного минимума: на душу населения – 13 793 рубля, для трудоспособного населения - 15 034, для пенсионеров - 11 862, для детей - 14 086.



В связи с увеличением размера прожиточного минимума проиндексировали и социальные выплаты с 1 июня.





