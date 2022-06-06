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В Бурятии прожиточный минимум увеличили до 15 тысяч

В Бурятии прожиточный минимум увеличили до 15 тысяч
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Постановление правительства республики вступило в силу с 1 июня

В Бурятии величина прожиточного минимума выросла и теперь составляет 15 172 рубля на душу населения. Для трудоспособного населения установлен показатель 16 537 рублей, для пенсионеров – 13 048 рублей, для детей – 15 495 рублей.

Соответствующее постановление правительства Бурятии № 316 вступило в силу с 1 июня.

С начала 2022 года действовали следующие показатели прожиточного минимума: на душу населения – 13 793 рубля, для трудоспособного населения - 15 034, для пенсионеров - 11 862, для детей - 14 086.

В связи с увеличением размера прожиточного минимума проиндексировали и социальные выплаты с 1 июня.


Прожиточный минимум

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