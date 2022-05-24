На строительство кафедрального собора в Улан-Удэ выделят 22 млн

На продолжение строительства Успенского кафедрального собора в парке имени Орешкова из республиканского бюджета будет выделена субсидия в 22 млн рублей.
Заявка стала одни из победителей конкурса на предоставление субсидий социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) по строительству, ремонту и реставрации зданий и сооружений религиозного назначения, и благоустройству территорий религиозных объектов.
Всего на участие в конкурсе было подано 14 заявок. Из них 13 допустили к рассмотрению конкурсной комиссией и экспертами. Общий конкурсный фонд составил 50 млн рублей.
Улан-Удэнской и Бурятской епархии Русской православной церкви с заявкой на строительство собора досталась наибольшая сумма.
Также 8 млн направят строительство духовно-просветительского центра Иволгинского дацана. 5 млн выделили на капитальный ремонт здания Буддийского университета «Даши Чойнхорлин».
Другим религиозным организациям досталось по 1-2 миллиона.
Строительство Успенского кафедрального собора в Улан-Удэ длится давно. Закладка первого камня состоялась ещё в 2011 году. Однако стройка затянулась, поскольку велась лишь на пожертвования прихожан. В него за эти годы вложили порядка 200 миллионов рублей. По оценке прежнего руководителя Бурятской митрополии Савватия, на завершение нужно ещё столько же.
Осенью 2020-го года стало известно о крупном пожертвовании. 100 миллионов рублей решило выделить ОАО «Хотьковский автомост» - компания, которая строит третий мост через Уду. В июле 2021 года здесь установили часть куполов.