Спрос на свадебные услуги в Улан-Удэ резко вырос

Улан-удэнцы всё активнее всего ищут ведущих, фотографов, заказывают свадебные кортежи



По итогам прошедшего месяца зафиксирован скачок спроса на все виды свадебных услуг в Улан-Удэ в среднем на 39%. Такие данные предоставили специалисты Авито Услуг.



Согласно данным сервиса, жители Улан-Удэ активнее ищут всё для организации торжества: например, чаще заказывают ведущих (+117%), фотографов (+130%), а также свадебный кортеж (+26%) и пошив платья для невесты (+41%).



Бьюти-услуги и создание образа



Макияж, причёска и платье невесты традиционно остаются важной частью организации торжества. Так, свадебные услуги в сфере красоты в Улан-Удэ в апреле стали востребованнее на 236% в сравнении с мартом. Вырос спрос и на услуги визажистов на 220% за этот же период. В апреле на 41% вырос и спрос на услуги по пошиву свадебного платья на заказ в Улан-Удэ.



Выбор программы и ведущего



Искать подрядчиков для организации программы торжества в Улан-Удэ стали на 36% чаще, чем в марте. Например, жители республики не готовы отказаться от услуг ведущего на свадьбу — их за последний месяц искали на 117%, чем накануне.



Женихи и невесты также ищут хореографов, чтобы подготовить свадебный танец. Популярность услуг профессионалов в Улан-Удэ увеличилась на 33% в апреле. А востребованность фотографов на свадьбу в городе выросла на 130% по сравнению с мартом 2022 года.



Банкет и свадебный торт



Спрос на свадебный кейтеринг в Улан-Удэ вырос в четыре раза за апрель. В целом свадебные торты в стране стали заказывать на 32% чаще, чем в марте.



Свадебный кортеж



Популярность услуг аренды машин на свадьбу в апреле в Улан-Удэ выросла на 26% по сравнению с мартом.





