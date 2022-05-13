Улан-удэнцы всё активнее всего ищут ведущих, фотографов, заказывают свадебные кортежи
По итогам прошедшего месяца зафиксирован скачок спроса на все виды свадебных услуг в Улан-Удэ в среднем на 39%. Такие данные предоставили специалисты Авито Услуг.
Согласно данным сервиса, жители Улан-Удэ активнее ищут всё для организации торжества: например, чаще заказывают ведущих (+117%), фотографов (+130%), а также свадебный кортеж (+26%) и пошив платья для невесты (+41%).
Бьюти-услуги и создание образа
Макияж, причёска и платье невесты традиционно остаются важной частью организации торжества. Так, свадебные услуги в сфере красоты в Улан-Удэ в апреле стали востребованнее на 236% в сравнении с мартом. Вырос спрос и на услуги визажистов на 220% за этот же период. В апреле на 41% вырос и спрос на услуги по пошиву свадебного платья на заказ в Улан-Удэ.
Выбор программы и ведущего
Искать подрядчиков для организации программы торжества в Улан-Удэ стали на 36% чаще, чем в марте. Например, жители республики не готовы отказаться от услуг ведущего на свадьбу — их за последний месяц искали на 117%, чем накануне.
Женихи и невесты также ищут хореографов, чтобы подготовить свадебный танец. Популярность услуг профессионалов в Улан-Удэ увеличилась на 33% в апреле. А востребованность фотографов на свадьбу в городе выросла на 130% по сравнению с мартом 2022 года.
Банкет и свадебный торт
Спрос на свадебный кейтеринг в Улан-Удэ вырос в четыре раза за апрель. В целом свадебные торты в стране стали заказывать на 32% чаще, чем в марте.
Свадебный кортеж
Популярность услуг аренды машин на свадьбу в апреле в Улан-Удэ выросла на 26% по сравнению с мартом.
Спрос на свадебные услуги в Улан-Удэ резко вырос
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