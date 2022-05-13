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На реконструкцию очистных в Улан-Удэ выделят 12 миллиардов рублей

На реконструкцию очистных в Улан-Удэ выделят 12 миллиардов рублей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Сточные воды будут очищаться до уровня, соответствующего современным российским нормам

В Улан-Удэ продолжится масштабная реконструкция правобережных очистных сооружений в микрорайоне Стеклозавод. Ранее на работы, которые будут выполнены в 2022 году, из федерального бюджета было выделено 1,3 млрд рублей. Накануне, 12 мая, правительство России приняло решение дополнительно выделить ещё 2,5 млрд рублей. Таким образом финансирование на реконструкцию очистных в этом году будет увеличено до 3,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе инфраструктурного блока правительства Бурятии.

В целом на реконструкцию объекта за три года планируется выделить более 12 млрд рублей.

После реконструкции правобережных очистных сточные воды будут очищаться до уровня, соответствующего современным российским нормам. Это позволит сократить объём загрязнений, попадающих в озеро Байкал из реки Селенга.

В целом модернизация очистных продлится до конца 2024 года.



очистные сооружения

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