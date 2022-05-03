Монгольская сторона заявила о важности продолжения транзитных перевозок через Россию
В конце прошлой недели в Бурятии прошёл российско-монгольский форум делового сотрудничества. Мероприятие проводилось в целях поддержки расширения и развития торгово-экономического сотрудничества двух стран и создания благоприятной деловой среды.
В работе форума приняли участие представители национальной торгово-промышленной палаты Монголии (НТПП), генерального консульства Монголии в Улан-Удэ, торгово-промышленной палаты РБ, центра поддержки экспорта республики, Бурятской таможни, управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, а также более 20 монгольских и более 25 российских предприятий, работающих в сфере торговли, транспорта, логистики и строительства.
Монгольской стороне была представлена информация об экспортном потенциале Бурятии, практике внешнеэкономической деятельности, таможенном, ветеринарном и фитосанитарном контроле, а также о правилах, установленных в отношении экономических санкций.
По словам главы НТПП Монголии, важно продолжать транзитные перевозки, поскольку около 40 процентов импорта страны проходит через таможенный пункт пропуска «Кяхта – Алтанбулаг». Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В Бурятии провели форум делового сотрудничества с Монголией
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