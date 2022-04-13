Оборот торговых сетей Бурятии вырос на 38%

Сетевая торговля Бурятии в прошлом году развивалась опережающими темпами



В 2021 году сетевая торговля Бурятии развивалась опережающими темпами. Оборот розничных торговых сетей составил 33,8 млрд рублей. Он увеличился по сравнению с 2020 годом на 38,7 % в сопоставимых ценах, сообщили в Бурятстате.



Розничные торговые сети формировали в среднем по Бурятии более 15 % общего объёма оборота розничной торговли (в 2020 году было 11 %).



- Розничные торговые сети продавали пищевые продукты, напитки и табачные изделия опережающими темпами (156 % к 2020 году) по сравнению с непродовольственными товарами (125 % к 2020 году), - уточнили в Бурятстате.



В 2021 году в Бурятии было зарегистрировано 126 организаций розничной торговли, отнесённых к розничной торговой сети. К ним отнесены предприятия, имеющие два и более торговых объекта под общим управлением и использующих единое коммерческое название.



Среди предприятий розничных торговых сетей 70 % приходилось на обособленные подразделения, юридические лица которых зарегистрированы в других регионах.

