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В ТОР «Забайкалье» создадут производство стройматериалов из стали

В ТОР «Забайкалье» создадут производство стройматериалов из стали
Экономика,  Фото:pixabay.com
Продукция поступит в продажу в следующем году

Ещё одна компания получила свидетельство о присвоении статуса резидента территории опережающего развития «Забайкалье». По соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестор создаёт в Чите производство отделочных материалов для крыш, фасадов и ограждений из тонколистовой стали. Вложения в проект составляют 32,1 млн рублей. Востребованная продукция поступит в продажу в 2023 году.

Сейчас инвестор приобретает металлообрабатывающее оборудование и автоматизированные линии. Это позволит выпускать 262 тыс. кв. м металлоизделий в год, что в значительной степени позволит удовлетворить спрос забайкальцев на металлочерепицу, сайдинг, профнастил, водосточные системы и прочее.

На сегодняшний день на ТОР «Забайкалье» число реализуемых проектов достигло 38. Общий объём заявленных инвестиций превышает 202 млрд рублей, более 10 тыс. человек получат работу на новых производствах. Резиденты фактически вложили 92,3 млрд рублей и трудоустроили 2,8 тыс. забайкальцев, полностью реализовали семь проектов. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
территории опережающего развития Забайкальский край

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