В Бурятии создадут интернет-площадки для сбыта фермерской продукции

Экономика, Фото: пресс-служба правительства РБ

Глава Бурятии поручил расширить рынки сбыта продукции местных фермеров



Глава Бурятии Алексей Цыденов дал ряд поручений по усилению поддержки фермеров и расширению рынков сбыта продукции личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Поручения прозвучали на совещании по проведению весенних полевых работ, сообщили в пресс-службе правительства республики.



- Прошу глав районов провести у себя сходы и рассказать людям в течение недели про меры поддержки, которые имеются для личных подсобных хозяйств. Также я прошу организовать поддержку семенным фондом, молодняком и так далее. Мы с вами это уже обсуждали. Нам нужно в этом году людей поддержать, но не только как товарное производство, но и как самообеспечение. Галсан Евгеньевич (Дареев, министр сельского хозяйства – ред.), я прошу вас такую работу по обеспечению семенами, помощь семенным фондом по овощам, молодняку. Понятно, что ЛПХ у нас пшеницу не сеют, это другой вид деятельности. Но прошу в этой части тут помочь, - поручил Алексей Цыденов.



Для расширения рынков сбыта глава Бурятии поручил главам районов и министерству социальной защиты населения, министерству здравоохранения, министерству образования и науки организовать закуп в социальные учреждения местной продукции:



- Мы много раз к этому подходили, где-то сделано, а где-то не сделано. Все школы, все детские сады, все больницы, соцучреждения должны покупать продукцию нашего сельского хозяйства: овощи, молоко, мясо. Пусть все берут наше. Если где-то надо помочь ветеринарными свидетельствами, с другими документами, Галсан Евгеньевич, это за вами. Прошу организовать. Но такие договоры надо заключить: причём сейчас и со сроками поставки, когда будет урожай. У нас школы и больницы могут по ФЗ №223 у единственного поставщика покупать. Лимит, мы уже с вами вчера говорили по закупки по ФЗ №223, устанавливайте сами. Была рекомендация от нашего агентства госзакупок, я её снял, чтобы наши сельхозтоваропроизводители точно знали, что сейчас они вложились, посадили, и у них это купят.



Также Алексей Цыденов обратил внимание на возможность использования интернет-площадок для реализации продукции фермеров.



- Галсан Евгеньевич, поручение вам и Екатерине Николаевне Кочетовой (министр экономики – ред.) – обеспечить возможность лёгкого выхода на рынок всех производителей. Пусть это будет какая-то интернет-площадка, онлайн-доступ, где каждый вышел и продал. У нас есть электронные магазины типа УУМаркет, но туда сложные условия попасть. Дорого. Либо УУМаркет снижает свой доступ, либо ищем альтернативные варианты. Есть площадка «Своё родное». Нужно создать упрощенный выход на покупателя всех наших сельхозтоваропроизводителей, - отметил Алексей Цыденов.



Кроме того, глава Бурятии дал поручение увеличить возможности рыночной торговли: в Улан-Удэ и в райцентрах организовать широкую ярмарочную торговлю.

