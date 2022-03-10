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Глава Бурятии рассказал, на какую помощь может рассчитывать бизнес

Глава Бурятии рассказал, на какую помощь может рассчитывать бизнес
Экономика, 
«Надеемся, что Бурятия переживёт это сложное время с минимальными потерями», - отметил Алексей Цыденов

10 марта в Улан-Удэ состоялся оперштаб по экономике, где обсуждалось, как работать в условиях санкций. На штаб были приглашены представители банков, бизнеса, деловые объединения, а также федеральных органов власти, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своём Telegram-канале.

Алексей Цыденов уточнил, какие имеются сейчас меры поддержки бизнеса:

- льготное кредитование для малого и среднего бизнеса (13,5-15%),

- отсрочка по кредитам и займам на шесть месяцев для пострадавших отраслей,

- введён мораторий на банкротство и плановые проверки для ИП, малого и среднего бизнеса,

- увеличили капитализацию основных фондов поддержки малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства и готовность увеличивать по мере расходования,

- банки готовы выдавать льготные кредиты фермерам для посевной под 5%,

- готовность предоставлять отсрочку по налоговым платежам.

В этом году, несмотря ни на что, планируется увеличить объёмы посевных площадей. Семенами зерновых культур, а также картофеля и других овощей республика обеспечена, подчеркнул Алексей Цыденов.

- Федеральным правительством принят целый ряд мер по сдерживанию розничных цен на продукты первой необходимости, - отметил глава. – Всем строительным организациям также будем всячески помогать довести все подряды до конца. К слову сказать, у нас запланирован большой объём строительных работ, в том числе дорожных. Один яркий пример, мы в 2022 году строим сразу 17 (!) школ, тогда как за пять лет построили 18.

- В свою очередь, мы будем максимально ускорять и помогать инвесторам в строительстве овощехранилища на территории Бурятии, а также тепличного хозяйства в Гусиноозерске, - добавил глава Бурятии.

Кроме того, до 25 марта те, кто имеет одобрение на ипотеку по прежним ставкам, могут приобрести жилье по ранее действовавшим ставкам.

- Друзья, наша республика в меньшей степени зависит от введённых ограничений со стороны западных стран, поэтому надеемся, что Бурятия переживёт это сложное время с минимальными потерями. Работаем, - заключил в своём посте Алексей Цыденов. 
глава Бурятии Алексей Цыденов санкции предприниматели

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