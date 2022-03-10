Глава Бурятии рассказал, на какую помощь может рассчитывать бизнес

«Надеемся, что Бурятия переживёт это сложное время с минимальными потерями», - отметил Алексей Цыденов
10 марта в Улан-Удэ состоялся оперштаб по экономике, где обсуждалось, как работать в условиях санкций. На штаб были приглашены представители банков, бизнеса, деловые объединения, а также федеральных органов власти, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своём Telegram-канале.
Алексей Цыденов уточнил, какие имеются сейчас меры поддержки бизнеса:
- льготное кредитование для малого и среднего бизнеса (13,5-15%),
- отсрочка по кредитам и займам на шесть месяцев для пострадавших отраслей,
- введён мораторий на банкротство и плановые проверки для ИП, малого и среднего бизнеса,
- увеличили капитализацию основных фондов поддержки малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства и готовность увеличивать по мере расходования,
- банки готовы выдавать льготные кредиты фермерам для посевной под 5%,
- готовность предоставлять отсрочку по налоговым платежам.
В этом году, несмотря ни на что, планируется увеличить объёмы посевных площадей. Семенами зерновых культур, а также картофеля и других овощей республика обеспечена, подчеркнул Алексей Цыденов.
- Федеральным правительством принят целый ряд мер по сдерживанию розничных цен на продукты первой необходимости, - отметил глава. – Всем строительным организациям также будем всячески помогать довести все подряды до конца. К слову сказать, у нас запланирован большой объём строительных работ, в том числе дорожных. Один яркий пример, мы в 2022 году строим сразу 17 (!) школ, тогда как за пять лет построили 18.
- В свою очередь, мы будем максимально ускорять и помогать инвесторам в строительстве овощехранилища на территории Бурятии, а также тепличного хозяйства в Гусиноозерске, - добавил глава Бурятии.
Кроме того, до 25 марта те, кто имеет одобрение на ипотеку по прежним ставкам, могут приобрести жилье по ранее действовавшим ставкам.
- Друзья, наша республика в меньшей степени зависит от введённых ограничений со стороны западных стран, поэтому надеемся, что Бурятия переживёт это сложное время с минимальными потерями. Работаем, - заключил в своём посте Алексей Цыденов.
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