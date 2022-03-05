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Samsung объявила о приостановке поставок продукции в Россию

Samsung объявила о приостановке поставок продукции в Россию
Экономика,  Фото:pixabay.com
Корпорация не будет отправлять в РФ в том числе чипы и различную бытовую технику

Южнокорейская компания Samsung остановила поставки всей своей продукции в Россию.

Отмечается, что из-за сложившейся геополитической обстановки компания, среди прочего, прекращает поставки от микрочипов до смартфонов и бытовой электроники, сообщает «Лента.Ру».

«Наша приоритетная задача — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», — указал производитель.

В ночь на 2 марта американская корпорация Apple также остановила продажи товаров в России и перестала экспортировать свою технику.

бытовая техника

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