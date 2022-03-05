Samsung объявила о приостановке поставок продукции в Россию

Корпорация не будет отправлять в РФ в том числе чипы и различную бытовую технику



Южнокорейская компания Samsung остановила поставки всей своей продукции в Россию.



Отмечается, что из-за сложившейся геополитической обстановки компания, среди прочего, прекращает поставки от микрочипов до смартфонов и бытовой электроники, сообщает «Лента.Ру».



«Наша приоритетная задача — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», — указал производитель.



В ночь на 2 марта американская корпорация Apple также остановила продажи товаров в России и перестала экспортировать свою технику.



