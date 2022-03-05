Корпорация не будет отправлять в РФ в том числе чипы и различную бытовую технику
Южнокорейская компания Samsung остановила поставки всей своей продукции в Россию.
Отмечается, что из-за сложившейся геополитической обстановки компания, среди прочего, прекращает поставки от микрочипов до смартфонов и бытовой электроники, сообщает «Лента.Ру».
«Наша приоритетная задача — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», — указал производитель.
В ночь на 2 марта американская корпорация Apple также остановила продажи товаров в России и перестала экспортировать свою технику.
Samsung объявила о приостановке поставок продукции в Россию
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