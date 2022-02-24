В Бурятии определили подрядчиков на строительство четырёх новых школ

Общая стоимость строительства составляет 6,8 млрд рублей



Как сообщает пресс-служба правительства Бурятии, в республике запланировано строительство 10 школ. По четырём из них уже определились подрядчики, которые уже начали подготовительные работы.



Отмечается, что вопрос с третьей сменой в школах республики постепенно решается. За последнее время количество школ, где дети обучаются в три смены, сократилось с 15 до 7.



Глава Бурятии Алексей Цыденов сказал, что в июне прошлого года было подписано соглашение с «ВЭБ.РФ» о сотрудничестве.



- Планируем построить 10 школ по концессионному соглашению, - заявил Цыденов.



Сообщается, что регионы и муниципалитеты могут заключать с «ПроШколой» концессионные соглашения на строительство новых школ без конкурса.



Так, в октябре прошлого года Бурятия и ООО «ПроШкола» заключили 10 концессионных соглашений на строительство 10 школ, из них четыре возведут в Улан-Удэ: в микрорайонах Забайкальский на 360 мест, в 103-м - на 354 места, 102-м - на 450 мест и по улице Жердева – на 250 мест. В настоящее время определены строительные организации, с которыми заключены договоры подряда по строительству этих школ.



Ещё шесть школ появятся на территории Улан-Удэнской агломерации - в Иволгинском и Тарбагатайском районах: самая большая на 450 мест в Иволгинске, Нур-Селении, Нижней Иволге, Поселье, Сотниково – по 250 мест, и школа в Нижнем Саянтуе на 360 мест.



Общая стоимость строительства на инвестиционной стадии составляет 6,8 млрд рублей (с НДС), из них: 4,1 млрд рублей - средства концессионера, 53,6 млн рублей - региональный бюджет и 2,6 млрд - средства федерального бюджета.

