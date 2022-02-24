 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 февраля

23 февраля

Популярное

В Бурятии определили подрядчиков на строительство четырёх новых школ

В Бурятии определили подрядчиков на строительство четырёх новых школ
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Общая стоимость строительства составляет 6,8 млрд рублей

Как сообщает пресс-служба правительства Бурятии, в республике запланировано строительство 10 школ. По четырём из них уже определились подрядчики, которые уже начали подготовительные работы.

Отмечается, что вопрос с третьей сменой в школах республики постепенно решается. За последнее время количество школ, где дети обучаются в три смены, сократилось с 15 до 7.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сказал, что в июне прошлого года было подписано соглашение с «ВЭБ.РФ» о сотрудничестве.

- Планируем построить 10 школ по концессионному соглашению, - заявил Цыденов.

Сообщается, что регионы и муниципалитеты могут заключать с «ПроШколой» концессионные соглашения на строительство новых школ без конкурса.

Так, в октябре прошлого года Бурятия и ООО «ПроШкола» заключили 10 концессионных соглашений на строительство 10 школ, из них четыре возведут в Улан-Удэ: в микрорайонах Забайкальский на 360 мест, в 103-м - на 354 места, 102-м - на 450 мест и по улице Жердева – на 250 мест. В настоящее время определены строительные организации, с которыми заключены договоры подряда по строительству этих школ.

Ещё шесть школ появятся на территории Улан-Удэнской агломерации - в Иволгинском и Тарбагатайском районах: самая большая на 450 мест в Иволгинске, Нур-Селении, Нижней Иволге, Поселье, Сотниково – по 250 мест, и школа в Нижнем Саянтуе на 360 мест.

Общая стоимость строительства на инвестиционной стадии составляет 6,8 млрд рублей (с НДС), из них: 4,1 млрд рублей - средства концессионера, 53,6 млн рублей - региональный бюджет и 2,6 млрд - средства федерального бюджета. 
школа строительство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье поголовье лошадей превысило 100 тысяч голов
В Забайкалье поголовье лошадей превысило 100 тысяч голов
Экономика, 24.02.2022
Регион – один из лидеров в ДФО по табунному коневодству
В Бурятии Выдрино хотят превратить в курорт
В Бурятии Выдрино хотят превратить в курорт
Экономика, 23.02.2022
Ориентировочный объём инвестиций превышает миллиард рублей
В Бурятии зафиксировали ажиотаж по скупке криптовалюты
В Бурятии зафиксировали ажиотаж по скупке криптовалюты
Экономика, 23.02.2022
Трейдер не успевает отвечать на обращения покупателей
Мэр Улан-Удэ: «Центр города будет перекопан»
Мэр Улан-Удэ: «Центр города будет перекопан»
Экономика, 22.02.2022
Этим летом в центре города начнутся масштабные строительные работы
В Бурятии мужчины живут на 10 лет меньше, чем женщины
В Бурятии мужчины живут на 10 лет меньше, чем женщины
Экономика, 21.02.2022
К 23 февраля Бурятстат привёл «мужскую статистику»
Бурятии остро не хватает инженеров и рабочих
Бурятии остро не хватает инженеров и рабочих
Экономика, 21.02.2022
Названы специальности, в которых нуждается рынок труда республики
В Иркутской области начнут развивать сельский туризм
В Иркутской области начнут развивать сельский туризм
Экономика, 17.02.2022
Он станет одним из приоритетных направлений развития отрасли
Госдума одобрила закон о повышении военных пенсий
Госдума одобрила закон о повышении военных пенсий
Экономика, 17.02.2022
Военные пенсии станут больше почти на 9%
Директор УУАЗ: «Увеличиваем производство и создаём новые условия для работников»
Директор УУАЗ: «Увеличиваем производство и создаём новые условия для работников»
Экономика, 16.02.2022
Улан-Удэнский авиационный завод приступил к масштабному увеличению выпуска вертолётов. Сегодня УУАЗ обеспечивает своим работникам высокий уровень заработной платы, комфортные и безопасные условия труда, социальные гарантии и возможности карьерного и профессионального роста. Подробности – в нашей беседе с директором завода Алексеем Козловым
Бурятия заняла первое место по кредитным долгам на Дальнем Востоке
Бурятия заняла первое место по кредитным долгам на Дальнем Востоке
Экономика, 16.02.2022
Общая задолженность дальневосточников составила почти 827 млрд рублей
В Улан-Удэ «наэкономили» на ремонт мостов
В Улан-Удэ «наэкономили» на ремонт мостов
Экономика, 16.02.2022
На торгах, по предварительным данным, удалось сэкономить 25 млн рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^