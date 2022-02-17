Он станет одним из приоритетных направлений развития отрасли
Сельский туризм в Иркутской области станет одним из приоритетных направлений развития отрасли. Соответствующие изменения приняты в региональный закон «Об областной государственной поддержке туризма и туристской деятельности в Иркутской области» на очередной сессии областного законодательного собрания, которая состоялась 16 февраля. Проект закона подготовлен агентством по туризму региона.
Разработанный законопроект приводит региональное законодательство в соответствие федеральному. Поправки направлены на дополнение приоритетных направлений развития туризма в Иркутской области сельским туризмом, помимо социального, детского и самодеятельного туризма.
На территории региона насчитывается 52 объекта сельского туризма, в их числе 26 агротуристических ферм; разработан 31 маршрут, в течение года на территории региона проходят более 30 событийных мероприятий в сёлах. В числе районов, где развит туризм, Качугский, Баяндаевский, Зиминский, Нижнеудинский, Заларинский, Эхирит-Булагатский, Ольхонский, Иркутский, Слюдянский, Тулунский.
Так, например, в Усольском районе гости могут посетить «Спасскую слободу» – русскую стилизованною деревню 19 века, в селе Хор-Тагна Заларинского района, которое вошло в ассоциацию самых красивых деревень и сёл России, туристам предлагают принять участие в обрядах, посетить музей, попробовать национальные блюда голендров –народа, соединившего польскую, украинскую и белорусскую культуры. В селе Кимильтей Зиминского района действует туристическая деревня, где рассматривают возможность строительства ипподрома, манежа, гостиницы и бассейна. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области начнут развивать сельский туризм
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