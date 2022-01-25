В Бурятии остро не хватает инженеров, медиков и поваров

В 2022-2023 году инвестпроектам потребуется около 2,1 тысяч специалистов



Одним из важных и ключевых вопросов для успешной деятельности любого инвестиционного проекта является кадровый ресурс. На период до 2025 года республиканская потребность в кадрах оценивается в 68,5 тысяч человек.



- Ощущается острая нехватка инженеров в сфере строительства, энергетики, автомобильного транспорта, IT-технологий. Требуются медики и повара. Также не хватает специалистов рабочих профессий. Это фрезеровщики, токари, машинисты, электрики, слесари, водители, литейщики, лаборанты, овощеводы, повара – кондитеры и т.д., - сообщает минэкономики Бурятии.



В министерстве для кадрового обеспечения инвестиционных проектов разработан регламент кадрового обеспечения инвестиционных проектов.



Работодатели Бурятии могут направлять в отраслевые министерства и ведомства перечень профессий, специалисты которых потребуются им для кадрового обеспечения.

