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В Бурятии остро не хватает инженеров, медиков и поваров

В Бурятии остро не хватает инженеров, медиков и поваров
Экономика,  Фото:pexels.com
В 2022-2023 году инвестпроектам потребуется около 2,1 тысяч специалистов

Одним из важных и ключевых вопросов для успешной деятельности любого инвестиционного проекта является кадровый ресурс. На период до 2025 года республиканская потребность в кадрах оценивается в 68,5 тысяч человек.

- Ощущается острая нехватка инженеров в сфере строительства, энергетики, автомобильного транспорта, IT-технологий. Требуются медики и повара. Также не хватает специалистов рабочих профессий. Это фрезеровщики, токари, машинисты, электрики, слесари, водители, литейщики, лаборанты, овощеводы, повара – кондитеры и т.д., - сообщает минэкономики Бурятии.

В министерстве для кадрового обеспечения инвестиционных проектов разработан регламент кадрового обеспечения инвестиционных проектов.

Работодатели Бурятии могут направлять в отраслевые министерства и ведомства перечень профессий, специалисты которых потребуются им для кадрового обеспечения.
работа

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