Центробанк анонсировал появление новых банкнот в 100 рублей

Скоро банкноту официально представят



Банкнота номиналом в 100 рублей нового образца может быть представлена через несколько недель, сообщают «Ведомости» со ссылкой на слова зампреда Центробанка Михаила Алексеева.



- Я думаю, в течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота, - заявил он ТАСС.



Сообщается, что на купюре будут изображены символы Москвы - Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и прочие. На оборотной стороне появятся другие достопримечательности Центрального федерального округа России.



В начале весны Центробанк объявил, что в 2021–2025 гг. будут разработаны и выпущены в обращение шесть модернизированных банкнот с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном. В частности, на новой банкноте номиналом в 5000 рублей, которую планируют выпустить в 2023 году, вид Хабаровска заменят на Екатеринбург.



Предполагается, что новые банкноты будут поступать в оборот постепенно. Так, в 2023 году появятся обновлённые купюры в 1000 и 5000 рублей, в 2024 г. — в 500 рублей, в 2025 г. — в 10 и 50 рублей, уточняют «Ведомости».

