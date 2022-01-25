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Центробанк анонсировал появление новых банкнот в 100 рублей

Центробанк анонсировал появление новых банкнот в 100 рублей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Скоро банкноту официально представят

Банкнота номиналом в 100 рублей нового образца может быть представлена через несколько недель, сообщают «Ведомости» со ссылкой на слова зампреда Центробанка Михаила Алексеева.

- Я думаю, в течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота, - заявил он ТАСС.

Сообщается, что на купюре будут изображены символы Москвы - Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и прочие. На оборотной стороне появятся другие достопримечательности Центрального федерального округа России.

В начале весны Центробанк объявил, что в 2021–2025 гг. будут разработаны и выпущены в обращение шесть модернизированных банкнот с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном. В частности, на новой банкноте номиналом в 5000 рублей, которую планируют выпустить в 2023 году, вид Хабаровска заменят на Екатеринбург.

Предполагается, что новые банкноты будут поступать в оборот постепенно. Так, в 2023 году появятся обновлённые купюры в 1000 и 5000 рублей, в 2024 г. — в 500 рублей, в 2025 г. — в 10 и 50 рублей, уточняют «Ведомости». 
деньги Центробанк

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