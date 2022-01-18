Цены на сладости могут вырасти с 1 февраля из-за роста издержек
Производители сладостей уведомили о подорожании цен на продукцию с 1 февраля, сообщают «Известия». Речь идёт о пяти крупнейших изготовителях рынка. Так, по данным издания, один из них заявил об увеличении стоимости на бисквиты и печенье до 19%, на шоколад - до 9%, на жевательную резинку и леденцы - до 6%.
Кондитеры объяснили подорожание ростом издержек: например, увеличились цены на упаковку и сырье — муку, пальмовое масло и меланж (яичный полуфабрикат). В свою очередь, минсельхоз России ответил «Известиям», что массового тренда на увеличение стоимости сладостей в стране нет, возможны лишь отдельные примеры подорожания продукции.
«Известия»: Кондитеры предупредили россиян о повышении цен на сладости
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