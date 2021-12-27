СМИ: Центробанк начнёт контролировать денежные переводы россиян

Всего под контроль попадут девять видов операций



Центробанк России начнёт запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Это нужно ему для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, сообщает РБК.



Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчётности о денежных переводах между физическими лицами. Из неё следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех переводах от физлица физлицу, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств, приводит РБК информацию от трёх источников на платежном рынке. Это коснётся и переводов в электронной системе QIWI.



По данным РБК, Банк России начнёт проверку переводов с января 2022 года. Всего под контроль попадут девять видов операций, в том числе с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелёк, с карты на кошёлек и обратно, платежи через систему быстрых платежей, трансграничные переводы денежных средств физлицами, через системы денежных переводов, например, Western Union, CONTACT и так далее.

