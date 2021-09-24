Более 600 соискателей готовы переехать в Бурятию ради работы

Любопытные данные представили аналитики hh.ru
Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала резюме российских соискателей с начала года и выяснила, на каких условиях жители российских регионов готовы поехать на работу в Бурятии.
С начала года более 600 соискателей со всей страны, готовые к релокации ради работы, указали Республику Бурятия, как желаемый регион для переезда. Из них 93% - мужчины и всего 7% - женщины. Интересно, что переезд рассматривают преимущественно специалисты с опытом работы: более шести лет – 84% соискателей; от трёх до шести лет – 12%; менее трёх лет - 4%.
Средняя заработная плата, на которую претендует данная категория работников – 80 тысяч рублей.
Зарплату до 40 тыс. руб. в резюме указывают 16% соискателей, интересующихся переездом в Бурятию. Почи половина работников (46%) готова получать от 40 до 85 тыс. руб. 15% – от 85 до 125 тыс. руб. На 125-170 тыс. руб. претендуют 13% соискателей, на зарплату от 210 тыс. руб. – 10%.
Среди резюме соискателей, готовых перебраться в регион, лидерскую позицию занимают специалисты в профобласти «Добыча сырья», на втором месте – «Производство, сельское хозяйство», на третьем – «Высший менеджмент». В пятерку лидеров также входят «Транспорт и логистика». А также «Строительство, недвижимость». Меньше всего таких резюме среди страховщиков, медиков, работников сферы развлечений.
Что интересно, соискатели намного реже указывают Улан-Удэ в качестве желаемого города для переезда – чуть более 200 резюме.
- В Бурятии сохраняется умеренный уровень конкуренции – три резюме на вакансию, при норме в пять-шесть соискателей на место, поэтому компаниям, заинтересованным в оперативном привлечении квалифицированных работников, порой выгоднее нанимать персонал из других российских регионов, помогая им с переездом. Чаще всего это касается узких специалистов, - комментирует Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru на Дальнем Востоке.
Более 600 соискателей готовы переехать в Бурятию ради работы
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