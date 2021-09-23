Отремонтировали 1,5 км дороги
В Улан-Удэ отремонтировали дорогу по улице Магистральная в микрорайоне Поселье. Ремонт 1,5-километрового участка обошёлся в 32,5 млн рублей.
- Дорогу ремонтировали без учёта административного деления территории - 2/3 дороги административно располагается в Иволгинском районе. Тем не менее, работа велась силами городских подрядчиков в рамках Улан-Удэнской агломерации, - сообщили в пресс-службе мэрии.
На участке протяжённостью 1,5 км дорожники отфрезеровали старое дорожное полотно и покрыли его свежим асфальтобетоном в два слоя. Также были установлены бортовые камни, построены новые тротуары. Также заасфальтированы остановочные карманы, которых раньше не было, организованы съезды и примыкания.
На участке нанесена разметка и установлены предупреждающие знаки.
Дорогу в Поселье отремонтировали за 32 млн
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