Индийские туроператоры заинтересовались поездками в Бурятию

Достигнута договорённость организовать ознакомительный тур в республику для пяти крупнейших туроператоров



На прошлой неделе состоялся рабочий визит делегации от индийской компании «Старс Оверсиз» (Star Overseas ltd) в Бурятию. В ходе визита представители делегации посетили перспективные туристские территории особой экономической зоны «Байкальская гавань» - участки «Гора Бычья», «Пески», «Бухта Безымянная», «Турка» и другие. Об этом сообщили в минтуризма республики.



- Индийская компания «Старс Оверсиз» планирует развивать сотрудничество не только в сфере туризма, но и также в других сферах - в области фармацевтики, экологии, промышленности, образования, - отметил господин Атул Упадхайай, директор компании Star Overseas Ltd.



Компания также заинтересовалась инвестиционными площадками «Байкальской гавани», возможностью строительства гостиничного комплекса на территории особой экономической зоны.



- Россия и Индия являются стратегическими партнёрами, и Бурятия с Индией имеет тесные культурно-религиозные связи. Туристы из Бурятии неоднократно посещали Индию в паломнических целях. Сейчас у индийских туристов появился интерес к зимним турам в Бурятию, к красоте зимнего Байкала. Достигнута договорённость организовать в начале следующего года ознакомительный тур в Бурятию для пяти крупнейших туроператоров Индии с целью дальнейшего продвижения туристского потенциала Бурятии на индийский рынок, - сообщил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

