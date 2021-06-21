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В Улан-Удэ в разгаре ремонт дороги к дацану

В Улан-Удэ в разгаре ремонт дороги к дацану
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
Ремонт обошёлся в 7,8 млн

В Улан-Удэ ремонт дороги к дацану на улице Красногвардейская завершится в августе. Участок длиной около 500 метров расположен в густонаселенном жилом секторе Октябрьского района, сообщает комитет по строительству.

По этой дороге обеспечивается подъездной путь к дацану «Гандан Жамба Лин», благотворительному фонду «Подари мне жизнь».

Ремонт дорожного полотна на участке дороги по ул. Красногвардейская, Заудинская в самом разгаре. Здесь было много трещин асфальтобетонного покрытия, ям и выбоин. В настоящее время строители устанавливают бордюрные камни. Потом они уберут старое асфальтобетонное покрытие, выровняют дорогу и покроют его новым двуслойным асфальтобетонным покрытием. Для безопасности горожан будут установлены предупреждающие знаки, нанесены дорожные разметки. Появится новый тротуар.

- Срок завершения работ до 31 августа 2021 года, – сообщил начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Павел Малых.

Проводит работу подрядная организация ООО «СК Олимп». Всего на ремонт участка выделено около 7,8 млн рублей.
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