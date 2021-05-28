Торги по ремонту дороги на Удинском мосту завершились
В Улан-Удэ завершился электронный аукцион по определению подрядчика, который отремонтирует дорогу на Удинском мосту.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2021 года будет положен новый асфальт от улицы Трубачеева до улицы Балтахинова и от улицы Балтахинова до улицы Куйбышева, с Шефского подъёма до проспекта Победы. Ремонт будет проходить в обоих направлениях.
Всего комиссия рассмотрела пять заявок. Победителем признано ООО «Байкалагропром», эта компания выиграла с ценой 47,9 млн рублей. От начальной цены контракта (которая составляла 57,8 млн) было сброшено 9,8 млн рублей.
В пресс-службе администрации города «Байкал-Daily» сообщили, что сроки начала работ ещё не определены. Они станут известны, когда с подрядной организацией подпишут контракт.
Пока же заключение контракта приостановлено из-за жалобы, поданной на конкурс в Бурятское УФАС. Конкурс пытается обжаловать компания, чья заявка была признана не соответствующей требованиям.
В Улан-Удэ ремонт дороги на Удинском мосту обойдётся в 48 млн
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