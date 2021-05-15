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В Улан-Удэ возобновляются международные рейсы

В Улан-Удэ возобновляются международные рейсы
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Первым будет запущен рейс в Южную Корею

С 25 мая в аэропорту Улан-Удэ возобновляются международные рейсы. Решение принято на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

- Штаб принял решение возобновить с 25 мая перелёты в иностранные государства из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ с учётом распоряжения правительства от 16 марта 2020 года №635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, - сообщает ТАСС.

Информацию подтвердил гендиректор улан-удэнского аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

- На всероссийском оперштабе принят ряд решений, касающихся авиации. В том числе получено разрешение на международные полеты через международный аэропорт «Байкал»! Это произошло благодаря систематичной работе Роспотребнадзора по Бурятии по контролю за соблюдением мер безопасности в регионе и нашей общей сознательности, - сообщил Дмитрий Гармаев.

Он уточнил, что сейчас обсуждается возобновление рейса Улан-Удэ – Сеул. После открытия границ Монголии также вновь станут доступными полёты в Улан-Батор. Китай, по словам Дмитрия Гармаева, пока ещё закрыт.

К слову, в докоронавирусном 2019 году пассажиропоток по международным направлениям в аэропорту «Байкал» составил 40 тысяч пассажиров.

За возобновление международных рейсов гендиректор аэропорта выразил отдельную благодарность главе Бурятии Алексею Цыденову и минтрансу республики за обращение в федеральный оперштаб.

- Идём на взлёт! – заключил Гармаев.

Отметим, оперштаб также принял решение, что с 25 мая Россия возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией.


Аэропорт "Байкал" авиаперевозки
 
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