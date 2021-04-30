Численность постоянного населения Бурятии сократилась

Планы на миллион жителей пока откладываются
Численность постоянного населения Бурятии на 1 января 2021 года составила 985,4 тысяч человек, сообщили в Бурятстате. Из этого числа 582,6 тысяч человек – это горожане, 402,8 тысяч – сельчане.
По сравнению с 2020 годом численность проживающего в республике населения сократилась примерно на 500 человек. Так, в прошлом году, на 1 января в Бурятии жило 985,9 тысяч человек.
В Бурятии уже давно ждут, когда число жителей вновь (такое уже было в советские годы) достигнет цифры в миллион. Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее обещал решить вопрос с подарком младенцу, который станет миллионным жителем.
В 2020 году спрогнозировали, что численность постоянного населения в республике составит порядка миллиона человек к 2025 году.
- В январе-феврале 2021 года в республике отмечено снижение числа родившихся при росте числа умерших. В целом по республике число родившихся было меньше числа умерших на 258 человек (в январе – феврале 2020 года число родившихся превышало число умерших на 356 чел.). Естественная убыль населения в январе-феврале 2021 года составила 1,6 человек в расчёте на 1000 населения. Число родившихся составило 1840 человек, что на 232 младенца меньше, чем в соответствующем периоде 2020 года. Коэффициент рождаемости составил 11,6 новорожденных на 1000 жителей. Умерло 2098 человек, коэффициент смертности в республике достиг 13,2 умерших в расчете на 1000 населения, - привёл данные Бурятстат.
В январе-февраля в возрасте до года умерло шесть младенцев.
Что касается браков, в январе-феврале этого года в республике зарегистрировали свой брак 658 пар. Развод при этом оформили 504 пары.
- В расчёте на 1000 населения количество браков в сравнении с январём – февралем 2020 года уменьшилось на 8,9 %, разводов – на 20 %, - уточнили Бурятстате.
В январе 2021 года в республике наблюдался миграционный отток населения, составивший 191 человек. То есть в республику прибыло 2125 и выбыло 2316 человек.
Численность постоянного населения Бурятии сократилась
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