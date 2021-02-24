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В Улан-Удэ потратят 570 тысяч на новые таблички

В Улан-Удэ потратят 570 тысяч на новые таблички
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
На торгах цену контракта уронили в три раза

В Улан-Удэ провели торги по изготовлению и поставке аншлагов с наименованиями улиц и номерами домов. Победителем электронного аукциона стала компания «СпецПромЗнак» из Ижевска.

Начальная цена контракта составляла более 1,7 миллионов рублей. Фирма-победитель выиграла, предложив 573 тысячи рублей, то есть уронив цену в три раза.

В пресс-службе администрации Улан-Удэ сообщили, что всего будет размещено 225 аншлагов c названиями улиц и 5 860 аншлагов с номерами домов.


Ранее в Улан-Удэ провели инвентаризацию адресного хозяйства. Специалисты проверили 1 580 улиц, переулков, проездов и 50,4 тысячи жилых домов. Было проведено 78 рейдов. В ходе проверок была выявлена дополнительная потребность в изготовлении аншлагов c названиями улиц и номерами домов.

– Одна из причин: многие собственники частных домовладений весной, в период самоизоляции, провели работы по замене заборов, на которых были размещены таблички с номерами домов и названиями улиц. После проведения работ их не восстановили, – сообщил председатель комитета экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ Игорь Елбаскин.

Предполагаемые сроки размещения аншлагов – до 1 мая.



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