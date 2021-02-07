Эксперты заявили об устойчивом росте промышленности Бурятии

Бурятия в числе двух регионов ДФО, где объёмы промышленного производства не снизились, а выросли



Рост промышленного производства, отмеченный в Дальневосточном федеральном округе в ноябре, продолжился и в декабре 2020 года. Такую тенденцию отметили эксперты ФАНУ «Востокгосплан», проанализировав данные Федеральной службы государственной статистики.



Физический объём промышленного производства ДФО в декабре вырос на 5,5% к уровню предыдущего месяца, в ноябре — на 5,3%. «Такая динамика показателя позволила закрепить положительную направленность тренда на восстановление данного сектора экономики макрорегиона», — отмечают аналитики.



По их данным, начиная с сентября 2020 года, промышленное производство в ДФО «постепенно восстанавливалось, с каждым месяцем замедляя темпы падения в годовом выражении».



- В этот период сокращение темпов отрицательного роста промышленного производства наблюдалось в Республике Саха (Якутия), Камчатском крае и Чукотском автономном округе. В тоже время промышленность Республики Бурятия и Магаданской области демонстрировала устойчивый рост, — поясняют эксперты.



В целом по итогам 2020 года объём промышленного производства в ДФО, как и во всей стране, снизился, падение – на 4,1% к уровню 2019 года.



«Наименьшие потери относительно уровня 2019 года понесла промышленность Хабаровского края – 99,1%, Чукотского автономного округа – 98,1% и Забайкальского края – 97,6%», — заявляют аналитики.



Рост промышленного производства отмечен в двух регионах ДФО. Так в Магаданской области он составил +5,6% к уровню 2019 года, повышение показателя обусловлено увеличением добычи и обогащения металлических руд.



Ещё один регион, демонстрирующий положительную динамику, — Республика Бурятия, пришли к выводу эксперты ФАНУ «Востокгосплан». Рост объёма промышленного производства в республике на 7,4% обеспечен, с одной стороны, увеличением объемов добычи полезных ископаемых (каменного угля, рудного золота, урана, сырья для строительных материалов), а с другой — увеличением производства в обрабатывающих отраслях. Речь идёт о росте производства пищевых продуктов и напитков, транспортных средств и оборудования, продукции целлюлозно-картонного производства, а также многоразовых защитных костюмов, халатов, комбинезонов, защитных тканевых масок.



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