Бурятские таможенники изъяли 43 тонны «санкционки»

Экономика, Фото: Бурятская таможня

В их числе чеснок, сыр, ягоды, чай



43,6 тонны санкционных товаров изъяла в 2020 году Бурятская таможня на границе с Монголией. Транзитные грузы направлялись в страны Юго-Восточной Азии. Среди изъятой продукции: гранулированный чеснок, чайные напитки, сыр, ягоды, овощи и фрукты из Германии, Австрии, Голландии, Польши.



- Четыре факта перемещения санкционных товаров были выявлены на таможенном посту МАПП Кяхта и три – на таможенном посту ЖДПП Наушки. Процедура таможенного транзита для перемещения продукции по территории ЕАЭС была открыта в Белоруссии, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



По словам начальника отделения товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Бурятской таможни Ольги Ефремовой, транзит санкционных товаров возможен только при наличии навигационных пломб и учетных талонов, которые выдаются после наложения пломбы и активации устройства. Во всех случаях причиной изъятия товара послужило отсутствие навигационных пломб на автомобилях и железнодорожных контейнерах, что является нарушением законодательства.





