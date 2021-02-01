 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 февраля

31 января

Популярное

Бурятские таможенники изъяли 43 тонны «санкционки»

Бурятские таможенники изъяли 43 тонны «санкционки»
Экономика,  Фото:Бурятская таможня
В их числе чеснок, сыр, ягоды, чай

43,6 тонны санкционных товаров изъяла в 2020 году Бурятская таможня на границе с Монголией. Транзитные грузы направлялись в страны Юго-Восточной Азии. Среди изъятой продукции: гранулированный чеснок, чайные напитки, сыр, ягоды, овощи и фрукты из Германии, Австрии, Голландии, Польши.

- Четыре факта перемещения санкционных товаров были выявлены на таможенном посту МАПП Кяхта и три – на таможенном посту ЖДПП Наушки. Процедура таможенного транзита для перемещения продукции по территории ЕАЭС была открыта в Белоруссии, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

По словам начальника отделения товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Бурятской таможни Ольги Ефремовой, транзит санкционных товаров возможен только при наличии навигационных пломб и учетных талонов, которые выдаются после наложения пломбы и активации устройства. Во всех случаях причиной изъятия товара послужило отсутствие навигационных пломб на автомобилях и железнодорожных контейнерах, что является нарушением законодательства.


Таможня
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В райцентре в Бурятии построили спорткомплекс за 1,3 млн
В райцентре в Бурятии построили спорткомплекс за 1,3 млн
Экономика, 01.02.2021
В Кижингинском районе появился спортивный комплекс с возрастным зонированием  
Аналитики назвали самую «дорогую» вакансию в Бурятии
Аналитики назвали самую «дорогую» вакансию в Бурятии
Экономика, 01.02.2021
Кандидату предлагают зарплату около четырёхсот тысяч в месяц
Бурятия получит 14 млн на бесплатные лекарства для ковидных больных
Бурятия получит 14 млн на бесплатные лекарства для ковидных больных
Экономика, 29.01.2021
Правительство России направило в регионы почти три миллиарда
Инфляция в Бурятии пошла на ускорение
Инфляция в Бурятии пошла на ускорение
Экономика, 29.01.2021
Сказалось в том числе сокращение объёмов китайских овощей
В уставный капитал «Байкальской гавани» подкинут миллионы
В уставный капитал «Байкальской гавани» подкинут миллионы
Экономика, 29.01.2021
Это делается для привлечения инвестиций  
Возводить отель на Байкале в Бурятии начнут весной
Возводить отель на Байкале в Бурятии начнут весной
Экономика, 29.01.2021
В «Байкальской гавани» появится первый инвестор, который реально приступит к реализации проекта
В Бурятии накопилось 26 млн рублей долгов по зарплате
В Бурятии накопилось 26 млн рублей долгов по зарплате
Экономика, 29.01.2021
Почти 700 жителям Бурятии задолжали зарплату
В аэропорту Улан-Удэ «канет в Лету» техника 80-х
В аэропорту Улан-Удэ «канет в Лету» техника 80-х
Экономика, 28.01.2021
Об этом заявил гендиректор аэропорта
На Ольхон предложили строить мост
На Ольхон предложили строить мост
Экономика, 27.01.2021
С предложением выступил экс-губернатор Иркутской области
В Бурятии закупили мобильные медицинские комплексы
В Бурятии закупили мобильные медицинские комплексы
Экономика, 27.01.2021
Ключи от новых медицинских комплексов вручили в центре Улан-Удэ
В Улан-Удэ отремонтируют загруженную дорогу
В Улан-Удэ отремонтируют загруженную дорогу
Экономика, 27.01.2021
На ней перенесут несколько остановок и предотвратят затопление
Иркутской области на сельское хозяйство выделят более 1,4 млрд рублей
Иркутской области на сельское хозяйство выделят более 1,4 млрд рублей
Экономика, 26.01.2021
Деньги из федерального бюджета пойдут на развитие АПК и территорий
В Иркутске планируют установить американские горки
В Иркутске планируют установить американские горки
Экономика, 26.01.2021
Общий объём инвестиций – около 300 млн
В Бурятии возник вопрос о нужности фонда регионального развития
В Бурятии возник вопрос о нужности фонда регионального развития
Экономика, 26.01.2021
Проблемы, касающиеся фонда регионального развития, озвучила и.о. министр экономики Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^