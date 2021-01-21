Ещё 25 участков дорог будут отремонтированы
В Улан-Удэ начались торги на масштабный ремонт 25 участков дорог.
Все 25 объектов сформированы в 10 лотов. По шести из них процедура торгов прошла 18 января, ещё по двум - 19 января. 20 января прошли заключительные торги ещё по двум лотам. В настоящее время идёт рассмотрение документации участников аукциона, сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.
Электронные аукционы на все объекты завершатся ориентировочно 25-26 января. Тогда станет известно о том, какие подрядные организации проведут ремонт.
Аукционы проводятся заранее, чтобы подрядчики успели закупить материалы, подготовиться и своевременно приступить к работам.
Отметим, электронный аукцион на ремонт дороги по улице Добролюбова состоялся ещё в ноябре 2020 года. Обновлять этот участок будет подрядная организация ООО «Нардеван-строй».
Список улиц, где отремонтируют дороги в 2021 году:
Железнодорожный район:
1. От ул. Ботаническая до 13 км
2. Ул. Чертенкова
3. От ул. Чертенкова до остановки «Заовражная»
4. Ул. Юного Коммунара
5. Ул. Н. Петрова
6. Ул. Добролюбова
7. Ул. Королева
8. Ул. Камова
9. От проспекта Автомобилистов до улицы Комарова (объездная)
10. Ул. Дарвина (от ул. Вакарина)
11. Ул. Амагаева
12. По ул. Комсомольская от ул. Н. Петрова до МГЛ (ул. Комсомольская, 28а)
Октябрьский район:
1. 113 микрорайон
2. Ул. Бабушкина от остановки «ул. Прямая» до ж/д переезда
3. Ул. Павлова от ул. Зои Космодемьянской до ул. Сахьяновой
4. Бульвар Карла Маркса
5. Ул. Шумяцкого, ул. Кольцова
6. Ул. Спартака
7. Ул. Красногвардейская, Заудинская
Советский район:
1. С. Поселье
2. Ул. Гоголя до ул. Воровского
3. Ул. 40 лет Победы от федеральной трассы до границы Иволгинского района
4. Ул. Строителей от ул. Дорожная до дома № 39
5. Ул. Природная
6. Ул. Автотранспортная
В Улан-Удэ стартовали торги на ремонт дорог
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