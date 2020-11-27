К ТОР «Бурятия» присоединят отдельные участки Заиграевского и Хоринского районов
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановления, которые позволят расширить границы территорий опережающего развития «Бурятия» и «Забайкалье». Соответствующие документы опубликованы на сайте правительства РФ.
Так, к ТОР «Бурятия» присоединят отдельные участки Заиграевского и Хоринского районов республики, а благодаря снятию правовых ограничений по разрешённым видам деятельности здесь будут открыты клинический госпиталь, аквапарк и крупный свинокомплекс.
В территорию опережающего развития «Забайкалье», в частности, включат территории Улётовского и Читинского районов Забайкальского края. Будет расширен и перечень разрешённых видов деятельности, а затраты на создание инфраструктуры для резидентов территории опережающего развития увеличат на 1,3 млрд рублей. Это поможет привлечь дополнительные инвестиции и реализовать значимые для региона проекты в сфере здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Правительство РФ расширило ТОР «Бурятия» и «Забайкалье»
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
К ТОР «Бурятия» присоединят отдельные участки Заиграевского и Хоринского районов
Фракция КПРФ отказалась поддерживать проект бюджета на следующий год
За неделю досмотрено около 300 тонн животноводческой продукции
Потенциальный заказчик – минобороны Индии
Эксперты бьют тревогу из-за этой тенденции
Экономика, 26.11.2020
Собственные доходы бюджета упали
Экономика, 26.11.2020
Компенсации положены за горячее питание
Экономика, 25.11.2020
В «чёрную пятницу» жителям республики советуют использовать отдельную карту
Всего республика рассчитывает принять 16 рейсов
ПК «Транспортные системы» выиграла закупку в Перми
Туроператоры считают, что пик бронирований на новогодние праздники ещё не начался
Таковы данные нового зарплатного рейтинга регионов России
74 приоритетные инициативы реализуют течение 2021-2026 годов
Судебные приставы Бурятии в очередной раз помогли взыскать заработную плату
Памятник может появиться в Оружейном переулке