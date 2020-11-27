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Правительство РФ расширило ТОР «Бурятия» и «Забайкалье»

Правительство РФ расширило ТОР «Бурятия» и «Забайкалье»
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РФ
К ТОР «Бурятия» присоединят отдельные участки Заиграевского и Хоринского районов

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановления, которые позволят расширить границы территорий опережающего развития «Бурятия» и «Забайкалье». Соответствующие документы опубликованы на сайте правительства РФ.

Так, к ТОР «Бурятия» присоединят отдельные участки Заиграевского и Хоринского районов республики, а благодаря снятию правовых ограничений по разрешённым видам деятельности здесь будут открыты клинический госпиталь, аквапарк и крупный свинокомплекс.

В территорию опережающего развития «Забайкалье», в частности, включат территории Улётовского и Читинского районов Забайкальского края. Будет расширен и перечень разрешённых видов деятельности, а затраты на создание инфраструктуры для резидентов территории опережающего развития увеличат на 1,3 млрд рублей. Это поможет привлечь дополнительные инвестиции и реализовать значимые для региона проекты в сфере здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Бурятия Забайкальский край территории опережающего развития
 
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