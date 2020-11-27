Правительство РФ расширило ТОР «Бурятия» и «Забайкалье»

Экономика, Фото: пресс-служба правительства РФ

К ТОР «Бурятия» присоединят отдельные участки Заиграевского и Хоринского районов



Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановления, которые позволят расширить границы территорий опережающего развития «Бурятия» и «Забайкалье». Соответствующие документы опубликованы на сайте правительства РФ.



Так, к ТОР «Бурятия» присоединят отдельные участки Заиграевского и Хоринского районов республики, а благодаря снятию правовых ограничений по разрешённым видам деятельности здесь будут открыты клинический госпиталь, аквапарк и крупный свинокомплекс.



В территорию опережающего развития «Забайкалье», в частности, включат территории Улётовского и Читинского районов Забайкальского края. Будет расширен и перечень разрешённых видов деятельности, а затраты на создание инфраструктуры для резидентов территории опережающего развития увеличат на 1,3 млрд рублей. Это поможет привлечь дополнительные инвестиции и реализовать значимые для региона проекты в сфере здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

