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Прожиточный минимум в Иркутской области меньше, чем в Бурятии

Прожиточный минимум в Иркутской области меньше, чем в Бурятии
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Разница составляет 288 рублей

Правительство Иркутской области установило величину прожиточного минимума за третий квартал 2020 года. В целом по Иркутской области прожиточный минимум на душу населения составил 12 453 рубля. Это меньше, чем в Бурятии, где, как сообщал «Байкал-Daily», 12 741 рубль.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Иркутской области оказался таким же, как в Бурятии – 13 219 рублей.

Для пенсионеров Иркутской области установлен показатель 9 992 рубля, для детей – 13 081 рубль. 
Прожиточный минимум
 
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