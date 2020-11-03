Согласно документу, для жизни в республике достаточно около 13 тысяч рублей
В Бурятии установили величину прожиточного минимума за III квартал 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте республиканского правительства и датировано 30 октября.
Из документа следует, что величина прожиточного минимума за III квартал на душу населения составляет 12 741 рубль, для трудоспособного населения – 13 219 рублей, для пенсионеров – 9 982 рубля, детей – 13 459 рублей.
В сравнении со вторым кварталом прожиточный минимум увеличился в среднем на 400 рублей.
Установлены следующие значения:
- 12 341 руб. на душу населения (прибавка в +400 рублей)
- 12 810 руб. для трудоспособного населения (+409 рублей)
- 9 734 руб. для пенсионеров (+248 рублей)
- 12 968 руб. для детей (+491 рублей).
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре на сессии Народного Хурала принят закон «О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Бурятия на 2021 год». В следующем году этот минимум должен возрасти до 9 844 рублей.
Справка:
В состав прожиточного входят следующие продукты: хлеб, молочные продукты, картофель, овощи, фрукты, сахар, кондитерские изделия, мясо, рыба, яйца, масло, чай, соль. Следующие непродовольственные товары: одежда, обувь, головные уборы, постельное бельё, предметы гигиены, лекарства. Также включены услуги ЖКХ и проезд в транспорте.
В Бурятии увеличили прожиточный минимум
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