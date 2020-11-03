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В Бурятии увеличили прожиточный минимум

В Бурятии увеличили прожиточный минимум
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Согласно документу, для жизни в республике достаточно около 13 тысяч рублей

В Бурятии установили величину прожиточного минимума за III квартал 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте республиканского правительства и датировано 30 октября.

Из документа следует, что величина прожиточного минимума за III квартал на душу населения составляет 12 741 рубль, для трудоспособного населения – 13 219 рублей, для пенсионеров – 9 982 рубля, детей – 13 459 рублей.

В сравнении со вторым кварталом прожиточный минимум увеличился в среднем на 400 рублей. 

Установлены следующие значения:

- 12 341 руб. на душу населения (прибавка в +400 рублей)
- 12 810 руб. для трудоспособного населения (+409 рублей)
- 9 734 руб. для пенсионеров (+248 рублей)
- 12 968 руб. для детей (+491 рублей).

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре на сессии Народного Хурала принят закон «О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Бурятия на 2021 год». В следующем году этот минимум должен возрасти до 9 844 рублей. 

Справка:

В состав прожиточного входят следующие продукты: хлеб, молочные продукты, картофель, овощи, фрукты, сахар, кондитерские изделия, мясо, рыба, яйца, масло, чай, соль. Следующие непродовольственные товары: одежда, обувь, головные уборы, постельное бельё, предметы гигиены, лекарства. Также включены услуги ЖКХ и проезд в транспорте.
Прожиточный минимум
 
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