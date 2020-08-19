 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Августа

18 Августа

Популярное

В Бурятии подрос прожиточный минимум

В Бурятии подрос прожиточный минимум
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Стало известно, какой минимальный уровень жизни заложили в Бурятии

В Бурятии установили величину прожиточного минимума за второй квартал 2020 года. Соответствующее постановление правительства Бурятии датировано 14 августа. По сравнению с первым кварталом года прожиточный минимум на душу населения вырос на 626 рублей.

Согласно документу, прожиточный минимум за второй квартал составляет:

- 12341 руб. на душу населения,
- 12810 руб. для трудоспособного населения,
- 9734 руб. для пенсионеров,
- 12968 руб. для детей.

Прожиточный минимум по сравнению с предыдущим кварталом увеличился. Как сообщал «Байкал-Daily», ранее он составлял:

- 11715 руб. на душу населения,
- 12163 руб. для трудоспособного населения,
- 9272 руб. для пенсионеров,
- 12273 руб. для детей.

Справка:

В состав прожиточного входят следующие продукты: хлеб, молочные продукты, картофель, овощи, фрукты, сахар, кондитерские изделия, мясо, рыба, яйца, масло, чай, соль. Следующие непродовольственные товары: одежда, обувь, головные уборы, постельное бельё, предметы гигиены, лекарства. Также включены услуги ЖКХ и проезд в транспорте.
Прожиточный минимум
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии подрос прожиточный минимум
В Бурятии подрос прожиточный минимум
Экономика, 19.08.2020
Стало известно, какой минимальный уровень жизни заложили в Бурятии
Розничная торговля в Бурятии: снижение продолжается
Розничная торговля в Бурятии: снижение продолжается
Экономика, 19.08.2020
Снизился также оборот общественного питания
В Бурятии строят два моста по новым технологиям
В Бурятии строят два моста по новым технологиям
Экономика, 17.08.2020
Система гидроизолирует конструкцию без устройства защитного слоя железобетона  
Бурятия оказалась на 33 месте в рейтинге доступности бензина
Бурятия оказалась на 33 месте в рейтинге доступности бензина
Экономика, 17.08.2020
Эксперты посчитали, сколько жители Бурятии могут купить бензина на чистую среднюю зарплату
Москва дала Бурятии на охрану омуля ещё 220 млн
Москва дала Бурятии на охрану омуля ещё 220 млн
Экономика, 14.08.2020
На эти деньги в том числе купят автомобили повышенной проходимости
Министр экономики Бурятии сообщила о росте промышленного производства
Министр экономики Бурятии сообщила о росте промышленного производства
Экономика, 13.08.2020
Промышленное производство в Бурятии выросло на 5%
В Бурятии на дорогу Нового Уояна потратят 300 млн
В Бурятии на дорогу Нового Уояна потратят 300 млн
Экономика, 13.08.2020
Будет реконструировано ещё 20 км дороги
Жителей Бурятии обеспечат временной работой
Жителей Бурятии обеспечат временной работой
Экономика, 12.08.2020
Власти Бурятии обещают трудоустроить людей, потерявших работу в кризис
Лидером по приросту населения в Бурятии стал Иволгинский район
Лидером по приросту населения в Бурятии стал Иволгинский район
Экономика, 11.08.2020
Бурятстат назвал районы – лидеры по приросту и убыли населения
В Бурятии раскрыли, сколько построили жилья с начала года
В Бурятии раскрыли, сколько построили жилья с начала года
Экономика, 07.08.2020
Большую часть жилья строят сами жители
Бурятстат: Средняя зарплата строителей – 30 тысяч
Бурятстат: Средняя зарплата строителей – 30 тысяч
Экономика, 07.08.2020
Традиционно День строителя отмечается в России во второе воскресенье августа
На Байкале решили развивать свадебный туризм
На Байкале решили развивать свадебный туризм
Экономика, 07.08.2020
Продвигать это направление решила не Бурятия, а Иркутская область
В Иркутской области построят Байкальскую биотехнологическую долину
В Иркутской области построят Байкальскую биотехнологическую долину
Экономика, 06.08.2020
Соглашение о сотрудничестве в создании проекта подписано 5 августа
В Бурятии строят уникальный мост
В Бурятии строят уникальный мост
Экономика, 06.08.2020
Арочных мостов в республике до этого не было
В Бурятии предложили поднять плату за коммуналку
В Бурятии предложили поднять плату за коммуналку
Экономика, 05.08.2020
Соответствующее письмо отправлено из Бурятии в Федеральную антимонопольную службу

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^