Стало известно, какой минимальный уровень жизни заложили в Бурятии
В Бурятии установили величину прожиточного минимума за второй квартал 2020 года. Соответствующее постановление правительства Бурятии датировано 14 августа. По сравнению с первым кварталом года прожиточный минимум на душу населения вырос на 626 рублей.
Согласно документу, прожиточный минимум за второй квартал составляет:
- 12341 руб. на душу населения,
- 12810 руб. для трудоспособного населения,
- 9734 руб. для пенсионеров,
- 12968 руб. для детей.
Прожиточный минимум по сравнению с предыдущим кварталом увеличился. Как сообщал «Байкал-Daily», ранее он составлял:
- 11715 руб. на душу населения,
- 12163 руб. для трудоспособного населения,
- 9272 руб. для пенсионеров,
- 12273 руб. для детей.
Справка:
В состав прожиточного входят следующие продукты: хлеб, молочные продукты, картофель, овощи, фрукты, сахар, кондитерские изделия, мясо, рыба, яйца, масло, чай, соль. Следующие непродовольственные товары: одежда, обувь, головные уборы, постельное бельё, предметы гигиены, лекарства. Также включены услуги ЖКХ и проезд в транспорте.
В Бурятии подрос прожиточный минимум
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